La organización rechazó la lectura del Gobierno sobre el aumento de beneficios y pidió considerar pobreza y acceso a derechos. La administración mantiene 21.812 suspensiones y un plazo de revisión de 30 días hábiles.

El Foro Permanente de Discapacidad cuestionó al Gobierno nacional por comparar la proporción de beneficiarios de pensiones por invalidez laboral con la de países que atravesaron guerras. La organización sostuvo que esa interpretación omite el peso de la pobreza y de los cambios normativos que ampliaron el acceso a las prestaciones.

La respuesta se conoció este lunes 2 de noviembre, después de las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier en su conferencia del martes 27 de octubre. El funcionario había informado que el padrón pasó de 75.947 prestaciones en 2001 a 1.221.971 en 2023.

Ravier afirmó que, con esos datos, Argentina tenía una proporción de pensionados por invalidez laboral similar a la de países que tuvieron o tienen guerras. Al mismo tiempo, anunció que seguirán suspendidos miles de beneficios mientras el Gobierno revisa el cumplimiento de los requisitos y busca detectar posibles irregularidades.

Los argumentos del Foro La entidad respondió que el crecimiento del padrón no puede explicarse solo por sospechas de fraude. Señaló la eliminación de un cupo que limitaba las altas y las políticas que incorporaron a personas con discapacidad que vivían en la pobreza. También indicó que las pensiones alcanzaron a personas con serias dificultades para conseguir empleo y a niñas y niños con discapacidad, cuyas familias necesitaban recursos y acceso a tratamientos.

En su comunicado, el Foro sostuvo que