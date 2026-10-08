Julián Suraci destacó la participación registrada durante la primera jornada y planteó la necesidad de ampliar el acceso, mejorar la accesibilidad y sumar nuevos chicos a las disciplinas adaptadas.

Por Omar Andrada

El III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo cerró este martes su primera jornada en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, con una importante participación de público, disertantes y especialistas vinculados al deporte adaptado y la inclusión.

En la jornada de este miércoles el invitado fue José Meolans, exnadador argentino, campeón mundial y referente de la natación nacional, reconocido por su trayectoria olímpica y su compromiso con el desarrollo deportivo.

El encuentro continuará estejueves desde las 9, con la presencia de Silvio Velo, referente del fútbol para ciegos, excapitán de Los Murciélagos, bicampeón mundial y símbolo de superación e inclusión deportiva, como encargado del cierre.

Julián Suraci, director de Políticas Educativas e Inclusivas de San Juan, destacó el balance positivo de la primera jornada y señaló que el congreso superó las expectativas en cuanto a la cantidad de participantes y la recepción de las distintas propuestas.

Durante el primer día se desarrollaron charlas relacionadas con educación y deporte, además de talleres y clínicas de distintas disciplinas adaptadas. Para este miércoles está previsto que las actividades comiencen con la acreditación a las 8:30 y continúen desde las 9 con paneles sobre salud mental y deporte social, junto con nuevas clínicas de deporte adaptado. Silvio Velo será el encargado de cerrar el congreso a las 15.

“El deporte es uno solo”

Suraci remarcó que la inclusión deportiva forma parte de una política que busca ampliar el acceso a la actividad física y deportiva para todas las personas.

En ese sentido, destacó el concepto de que “el deporte es uno solo” y señaló que no debe hacerse una diferencia entre deporte adaptado, inclusivo o convencional.

El funcionario también valoró el aporte de los medios de comunicación para visibilizar las distintas disciplinas y acercarlas a la comunidad. Consideró que la difusión permite que las personas con discapacidad conozcan las posibilidades de practicar deportes, mientras que quienes no tienen discapacidad puedan conocer y acompañar estas actividades.

Más infraestructura accesible

Uno de los desafíos pendientes es mejorar la accesibilidad de la infraestructura deportiva existente. Suraci explicó que se trata de un proceso más lento debido a que buena parte de los espacios fueron construidos hace muchos años y requieren modificaciones.

En cambio, destacó que los nuevos escenarios deportivos son diseñados teniendo en cuenta la accesibilidad desde el comienzo. Mencionó como ejemplos al estadio de hockey y al Velódromo, que cuentan con condiciones de accesibilidad.

El funcionario planteó además que el concepto debe ser entendido de manera amplia y no solamente relacionado con las personas que utilizan silla de ruedas. La accesibilidad también beneficia a adultos mayores, personas que utilizan bastón o quienes transitoriamente necesitan muletas, entre otras situaciones.

Buscan sumar nuevos chicos al deporte adaptado

Suraci también explicó que actualmente se trabaja para incorporar nuevos participantes a las distintas disciplinas adaptadas. Reconoció que hubo un período en el que la actividad se había estancado, en parte por la falta de difusión.

Por ese motivo, desde el área buscan organizar eventos de cada disciplina en la provincia y acercarse a los medios para dar a conocer las propuestas.

El objetivo, sostuvo, no es solamente formar deportistas para la competencia. También se busca que quienes tengan discapacidad puedan acercarse al deporte con una finalidad recreativa, social y de integración.

La inclusión deportiva también llega a los departamentos

El funcionario destacó que el trabajo no se concentra exclusivamente en la Capital. A través del programa Formación Deportiva, la Secretaría de Deporte busca acercar diferentes disciplinas a los departamentos, incluidos los sectores más alejados.

La iniciativa apunta a que los chicos salgan de las escuelas y de sus casas y conozcan las distintas opciones deportivas. Se trata principalmente de una propuesta recreativa y social.

Cuando algún participante demuestra interés por competir, se trabaja junto con los profesores que se encuentran en cada departamento para que pueda comenzar su preparación y, posteriormente, participar de competencias en la provincia o fuera de San Juan.

Octubre, mes de la inclusión deportiva

Suraci recordó que octubre fue establecido como el mes de la inclusión deportiva en San Juan, luego de la aprobación de una ley el año pasado. Por ese motivo, durante todo el mes se desarrollarán diferentes actividades.

Entre ellas mencionó la Mara Reciclón, una propuesta que combina una maratón con una competencia vinculada al reciclaje.

Además, anticipó la realización de las finales del torneo nacional de Goalball, una disciplina destinada a personas ciegas o con disminución visual. Por primera vez, las instancias decisivas del certamen masculino se desarrollarán fuera de Buenos Aires y tendrán como sede a San Juan.

La competencia reunirá a los mejores equipos del país y definirá al campeón nacional, en una nueva actividad que busca fortalecer la presencia del deporte adaptado en la provincia.

De esta manera, San Juan atraviesa un mes con una agenda especialmente enfocada en la inclusión deportiva, con el desafío de seguir sumando participantes, ampliar la difusión y avanzar en la accesibilidad de los espacios destinados a la práctica deportiva.