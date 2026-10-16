La obra del centro de salud de Rawson combina la refacción del edificio existente con la construcción de un nuevo sector de Pediatría.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, ejecuta la refacción y ampliación del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro (CARF) conocida popularmente como La Rotonda, en Rawson. La intervención contempla la recuperación de distintos sectores del edificio y la incorporación de nuevos espacios para reorganizar los servicios y mejorar las condiciones de funcionamiento. El objetivo de la intervención es adecuar sus instalaciones a las necesidades actuales de atención.

Debido a las características del edificio y a la necesidad de sostener la atención, la ejecución se organiza en cinco etapas, con intervenciones por sectores para mantener el funcionamiento del CARF durante el desarrollo de los trabajos.

Actualmente se ejecuta la primera etapa de la obra en la que se realizan tareas de mejoramiento y nivelación del suelo en el terreno donde se construirá el nuevo sector de Pediatría.

Entre las tareas ya realizadas, se ejecutaron demoliciones en sectores perimetrales e interiores para liberar áreas de trabajo. Los trabajos incluyen el replanteo y la renovación de las instalaciones sanitarias, especialmente de las cañerías ubicadas en la parte inferior del edificio. También se prevé adecuar las instalaciones eléctricas en los distintos sectores. En los sectores intervenidos, además, comenzaron los trabajos vinculados a la renovación de pisos.

Entre las tareas ya realizadas, se ejecutaron demoliciones en sectores perimetrales e interiores para liberar áreas de trabajo. En paralelo, se realizan trabajos de consolidación estructural para reforzar la estructura existente. Las tareas incluyen el replanteo y la renovación de las instalaciones sanitarias, especialmente de las cañerías ubicadas en la parte inferior del edificio. También se prevé adecuar las instalaciones eléctricas en los distintos sectores y en los sectores intervenidos, además, comenzaron los trabajos vinculados a la renovación de pisos.





La ampliación contará con ingreso independiente desde calle Fermín Rodríguez, donde habrá sala de espera, recepción, sanitarios y sala de lactancia, además de espacios de apoyo para el personal. A su vez, el proyecto contempla la remodelación y reorganización de áreas como Laboratorio, Farmacia, Kinesiología, consultorios, salas de espera y oficinas administrativas.

En las próximas etapas, se continuará con el reemplazo de las cubiertas y la renovación de las instalaciones en los distintos sectores. Los trabajos también incluirán mejoras en la climatización, sistemas de detección y extinción de incendios, carpinterías, accesos y espacios exteriores, con renovación de veredas y solados. La reorganización de las áreas permitirá trasladar progresivamente los servicios a sectores acondicionados para intervenir los espacios originales.

La obra comprende una superficie total de 3.485,13 metros cuadrados, de los cuales 2.881,30 corresponden a refacción y 603,83 a ampliación.