El abogado de Sergio Uñac sostuvo que su ausencia en la audiencia se debió a actividades legislativas. Por su parte, se retiró de la audiencia el defensor de Cristian Andino, que se ausentó de manera justificada.

Cristian Andino (izquierda) y Sergio Uñac se ausentaron en la audiencia a la que fueron citados por la causa Acueducto Gran Tulum.

En el marco del inicio de la audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum, que tiene a 11 personas citadas, hubo dos importantes ausencias. Se trata del exgobernador y actual senador, Sergio Uñac, y el diputado nacional, Cristian Andino. El primero de los involucrados no avisó previamente, mientras que el sanmartiniano sí.





En ese contexto, el abogado defensor de Sergio Uñac rechazó que la ausencia del senador nacional en la audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum pueda interpretarse como un intento de eludir a la Justicia.





El letrado explicó que Uñac presentó un escrito firmado de puño y letra en el que manifestó su voluntad de ponerse a derecho y solicitó que el procedimiento continuara, de acuerdo con lo que, según la defensa, permite el Código Procesal.













Además, cuestionó que durante la discusión se introdujera la posibilidad de un desafuero, al considerar que ese planteo no estaba justificado. Según argumentó, esta instancia procesal no implica necesariamente que el imputado deba prestar declaración, sino que puede manifestar lo que considere pertinente.





En ese sentido, el abogado señaló que el senador expresó por escrito su decisión de no realizar declaraciones en esta etapa y reservar su intervención para después del acto procesal de formalización.





Sobre las dudas planteadas respecto de cuándo fue designada la defensa, el letrado negó que hubiera existido una controversia por su nombramiento y aclaró que la consulta de la jueza estuvo relacionada con la fecha de notificación.





Finalmente, aseguró que Uñac estará presente en futuras audiencias cuando sea requerido y reiteró que su ausencia en esta oportunidad respondió exclusivamente a sus obligaciones parlamentarias.





¿Qué dijo la defensa de Andino?











Guillermo Toranzo, abogado defensor de Andino, explicó que decidió retirarse luego de que la jueza de Garantías Mónica Lucero planteara la posibilidad de continuar la audiencia con los demás imputados.

El letrado sostuvo que Andino no tenía una ausencia justificada y cuestionó que el procedimiento pudiera avanzar sin su presencia. La defensa mantiene así su postura frente a la posibilidad de que la audiencia continúe parcialmente.

Consultado sobre la responsabilidad de su defendido en la investigación, Toranzo evitó responder sobre el fondo de la causa y aclaró que su planteo estaba relacionado con el desarrollo de la audiencia.

Por el momento, queda pendiente confirmar la resolución definitiva de la magistrada: si suspende la audiencia, la reprograma o dispone que continúe con quienes sí se encuentran presentes.





¿Quiénes son los otros citados?





Además de Cristian Andino (ausente justificado con antelación) y Sergio Uñac (ausente y justificado en la propia audiencia por su defensor), los otros 9 señalados y citados por la justicia son: Sergio Fabián Ruiz, Juan Carlos Caparros , Guillermo Nicolás Sirerol, Francisco José Javier Correa, Rolando Vicente Caruso y Juan Antonio Sánchez, además de Gustavo Barceló, titular de Krah América Latina S.A., y Humberto González, abogado.









