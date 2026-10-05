El grupo se reunió en la UTE y apuesta a crecer según se defina el esquema electoral. La tensión con el cristinismo y el movimiento de Uñac quedaron en el centro.

La interna entre Kicillof y los K se recrudece

Buenos Aires. Axel Kicillof consiguió que dentro del bloque peronista se consolidara un grupo de 12 diputados que apoya su candidatura presidencial, en un contexto de tensiones crecientes con el cristinismo. La conformación del espacio se conoció a partir de una iniciativa legislativa sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incluido en la reforma votada por el Congreso el verano pasado, y luego de declaraciones políticas que profundizaron las diferencias internas. Según el texto original, el armado busca ampliar su influencia en la bancada que conduce Germán Martínez.

La nómina. El proyecto para eliminar el FAL fue impulsado por Hugo Moyano, hijo del dirigente histórico de la CGT, y acompañado con su firma por Hugo Yasky, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Juan Marino, Martín Aveiro, Pablo Todero, Marcelo Mango, Nancy Sand, Sergio Dolce, Claudia Palladino y Christian Zulli. Entre esos nombres hay referentes sindicales, ex cancilleres, un dirigente del Partido Piquetero y un ex ministro de Educación patagónico. La aparición conjunta funciona como señal de respaldo político a Kicillof y como expresión de una disputa que se ordena alrededor de la eventual definición presidencial del peronismo.

La reunión. Antes de difundir su respaldo, los legisladores se reunieron en la sede de la UTE, el sindicato de los docentes porteños nucleados en CTERA, ubicada en Bartolomé Mitre 1984, a dos cuadras del Congreso. El lugar fue elegido por su cercanía con el universo sindical que, según el texto, integra el activo militante que intenta proyectar al gobernador bonaerense por todo el país. En ese marco, el armado se presentó sin asado y con sanguchitos, un dato menor en términos políticos pero citado por el material original como parte del clima de la reunión.

El antecedente sanjuanino. El encuentro ocurrió dos días antes del acto de Máximo Kirchner con Sergio Uñac en San Juan, donde legisladores, gobernadores, sindicalistas y empresarios registraron ausencias o envíos de bajo nivel de representación. El texto original interpreta ese episodio como un gesto de desaprobación hacia el ex gobernador y el referente de La Cámpora. También recuerda que la misma UTE había sido sede de una reunión de Uñac el año pasado, con el auspicio de Víctor Santa María y Nicolás Trotta, ambos mencionados como promotores de una eventual candidatura del cuyano.

Lo que viene. De acuerdo con uno de los legisladores citados por LPO, Uñac los buscó una semana antes para que viajen a San Juan, en un contexto en el que el senador habría sostenido que su candidatura sería la propia. El grupo que respalda a Kicillof sostiene que su peso dentro del bloque crecerá cuando se defina si habrá PASO o no, y afirma que algunos dirigentes esperan el pronunciamiento de los gobernadores antes de tomar posición. La variable que seguirá abierta en lo inmediato es la definición sobre las primarias y, en paralelo, la capacidad del espacio para sumar más adhesiones sin romper con la bancada de Unión por la Patria.