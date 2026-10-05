Si bien se hacen controles no son los suficientes para prevenir el delito

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados avanzará este martes con el debate de dos proyectos para establecer penas por hechos de vandalismo rural. Las iniciativas fueron presentadas por los diputados Martín Ardohain (Pro) y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria). La reunión conjunta está convocada para las 14.30 en el segundo piso del Anexo “C”.

La discusión llega después de que el tema fuera abordado por ambas comisiones por separado y de que representantes de entidades agropecuarias expresaran su respaldo. El tratamiento en plenario busca unificar el análisis de dos textos que coinciden en incorporar figuras penales específicas para conductas que afecten la producción rural. En ambos casos, la propuesta apunta a modificar el Código Penal.

La propuesta de Ardohain plantea agregar el artículo 150 bis para fijar una pena de prisión de un mes a un año a quien ingresare en un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. El texto presume esa voluntad de exclusión cuando existan cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales de prohibición de ingreso. También aclara que no habrá delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando no pueda distinguirse claramente el límite con la vía pública.

Ese proyecto también incorpora el artículo 184 bis, con penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces el valor del daño causado para quien, sin generar peligro común, destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe elementos que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario. Allí se incluyen cereales no cosechados, silobolsas, ganado y leña, entre otros bienes. Además, prevé la misma pena para quien dañe instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua, y eleva la pena mínima al doble si el autor fuera funcionario público o se dedicara habitualmente a la actividad agropecuaria.

Modificaciones al Código Penal La iniciativa de Gutiérrez, presentada sobre la base de un proyecto que había perdido estado parlamentario, propone incorporar una definición legal de “peligro común” y de “estrago” en el artículo 77 del Código Penal. Además, busca sumar el artículo 184 bis para establecer penas de prisión de uno a cuatro años para quien, mediante destrucción, inutilización, vandalismo o cualquier otro medio idóneo de daño, afecte de manera relevante el normal funcionamiento o la continuidad de la actividad de un establecimiento rural, industrial o productivo.

Ese texto prevé que la pena suba de dos a seis años cuando el hecho recaiga sobre bienes, insumos o infraestructuras esenciales para la actividad, sea cometido por dos o más personas de manera coordinada o genere un perjuicio económico de significativa magnitud. También incorpora una modificación al artículo 186, con penas de prisión de seis a quince años para quien cause estrago doloso en un establecimiento rural, industrial o productivo, y reformula el estrago culposo en el artículo 189. El tratamiento en comisión será el paso previo para definir si los proyectos avanzan hacia dictamen.