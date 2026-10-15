El oficialismo logró sostener el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados gracias a la ausencia de legisladores de bloques aliados, dialoguistas y provinciales que impidió a la oposición alcanzar el quórum. Entre quienes no bajaron al recinto estuvieron los sanjuaninos Carlos Quiroga y Nancy Picón, ambos mencionados en el reparto de ausencias que terminó por frustrar la sesión especial.

La estrategia parlamentaria dejó al descubierto el peso de los gobernadores y de los bloques que no integran la oposición dura. Según el texto original, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, hizo ausentarse a los legisladores que le responden, mientras que el neuquino Rolando Figueroa actuó de manera similar con la diputada Karina Maureira. En ese esquema, también se ubicaron los mandatarios Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Carlos Sadir, de Jujuy, que ordenaron no aportar al quórum a sus representantes.

Bloques y ausencias El PRO tampoco aportó presencia suficiente para habilitar el debate, y el texto destaca que la única duda pasaba por el larretista Álvaro González, que finalmente no se diferenció de la postura del bloque conducido por Cristian Ritondo. La UCR también faltó en pleno: sus seis diputados no se presentaron al recinto. A eso se sumaron las ausencias de Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, y de José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, que llegó cuando ya se había agotado el tiempo reglamentario para reunir quórum.

La conducta de los bloques provinciales también resultó decisiva. Los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, no aportaron al número necesario, aunque el texto indica que están conceptualmente de acuerdo con la mayoría de las reformas introducidas por el decreto. En Provincias Unidas, la jefa de bloque, Gisela Scaglia, se ausentó y habilitó a otros integrantes a seguir ese camino, entre ellos Jorge “Colo” Rizzotti, María Emilia Zigarán, Lourdes Arrieta, Sergio Capozzi, Sergio Núñez, Alejandra Torres y Jorge “Loma” Ávila, quien llegó al recinto cuando la sesión ya se había caído.

En Argentina Federal, la bancada se dividió y varios de sus miembros resultaron funcionales al Gobierno: el misionero “Colo” Vancsik, el formoseño Gerardo González, el puntano Claudio Álvarez y la salteña Yolanda Vega. Esta última estuvo ausente con aviso por un problema de salud, según la información original. También se registraron dos ausencias en Unión por la Patria: la santiagueña Estela Neder y el fueguino Paulo Tita. El dato central que deja la jornada es que el tratamiento del decreto quedó sin quórum, por lo que la discusión parlamentaria seguirá condicionada por la conducta de esos bloques en futuras convocatorias.