A un mes de la presentación del proyecto, la Cámara de Diputados inició el debate en comisión del Presupuesto 2027 con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El funcionario negó que haya recesión en el tercer trimestre y sostuvo que están previstos los fondos para Discapacidad. En paralelo, La Libertad Avanza fijó como objetivo dictaminar el texto el 28 de octubre y llevarlo al recinto en la semana del 20 de noviembre, lo que abre la posibilidad de sesiones extraordinarias o de una prórroga de ordinarias.

Pasadas las 12, la comisión de Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, recibió a Guberman para poner en marcha el tratamiento de la llamada “ley de leyes”. El proyecto prevé una inflación acumulada del 18% interanual a diciembre de 2027 y un tipo de cambio mayorista técnico de $1847 para fin del año próximo. Según la exposición oficial, esas variables forman parte de las proyecciones macroeconómicas sobre las que se construye el cálculo de recursos y gastos.

Defensa oficial En su intervención, Guberman hizo una defensa de la gestión de Javier Milei y enumeró como resultados el superávit financiero, el “saneamiento del Banco Central”, el desarme del cepo y la baja de impuestos. También repasó el punto de partida que, según dijo, recibió el Ejecutivo en diciembre de 2023: alta inflación, déficit financiero y primario, y restricciones para acceder al crédito externo. En ese marco, buscó sostener que el programa económico permitió ordenar las cuentas públicas.

Al detallar el proyecto, el secretario de Hacienda señaló que contempla un superávit financiero equivalente al 0,2% del PBI y un superávit primario de 1,3% del PBI. Sobre Discapacidad, afirmó: “Está previsto el financiamiento en el 100% de la partida que se demande”. Con esa respuesta procuró despejar las objeciones que había generado la versión original del proyecto, que había sido leída por la oposición como un intento de desactivar la Emergencia en Discapacidad impulsada en el Congreso.

Objeciones opositoras La diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó las proyecciones oficiales y dijo que el Gobierno “triplicó la proyección” de inflación respecto del presupuesto sancionado un año atrás. También interrogó a Guberman sobre una eventual recesión en el tercer trimestre y, según el registro de la reunión, el funcionario respondió que no con la cabeza. Más tarde, la bonaerense Victoria Tolosa Paz planteó las contradicciones del Ejecutivo en torno a Discapacidad y preguntó si la vocación oficial era desmantelar la emergencia o incluirla en el presupuesto.

En esa discusión, Guberman sostuvo que “El Congreso tiene capacidad de acción y de decisión propia, no tiene nada que ver una con la otra” y agregó que los fondos para financiar la ley vigente están contemplados, aunque el Ejecutivo “hubiera querido otra cosa”. Tolosa Paz también consultó por el destino de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, al afirmar que esos recursos no se estaban aplicando a obras viales como establece la ley. El funcionario respondió que en la Dirección Nacional de Vialidad están previstos 28.445 kilómetros para mantenimiento y más de 1000 kilómetros de rutas nuevas.

Cronograma y próximos pasos Ante otra consulta, Guberman negó que exista destrucción de empleo y afirmó que los aportes y contribuciones van a seguir creciendo. También relativizó el cuestionamiento opositor sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, al sostener que sin ese esquema no se habrían concretado inversiones. En la misma reunión, Pablo Todero reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, pero Benegas Lynch descartó esa posibilidad por ahora y dio por válidas las respuestas de secretarios y subsecretarios. El cronograma que quedó fijado prevé una nueva reunión este miércoles a las 10 con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, otra instancia informativa el 27 de octubre y el dictamen el 28 de octubre, antes del envío al recinto en noviembre.