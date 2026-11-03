El diputado nacional del Pro Martín Yeza presentó un proyecto de ley para crear el Programa Iniciativa Argentina (IA), una herramienta orientada a fomentar el desarrollo productivo industrial basado en la investigación científica, la innovación tecnológica y la generación de bienes y servicios de alto valor agregado.

La propuesta busca promover nuevas capacidades productivas, impulsar exportaciones y generar empleo calificado, además de contribuir a modificar la matriz productiva del país mediante una mayor incorporación de conocimiento y tecnología. Entre sus objetivos también figura el fortalecimiento del arraigo de científicos y profesionales formados en la Argentina, con el propósito de reducir la emigración de recursos humanos altamente especializados.

Autoridad de aplicación y gestión La autoridad de aplicación sería la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I), dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El programa estaría administrado por un Comité de Investigación integrado por representantes del Estado nacional, el sector industrial, el sistema financiero y el ámbito científico-académico. Ese esquema ubica al proyecto en la órbita de la política pública de innovación y lo articula con actores privados y universitarios.

Instrumentos de financiamiento El texto prevé que empresas, emprendedores y uniones transitorias conformadas junto a universidades puedan acceder a aportes de capital equivalentes al 20%, 30% o 40% de los gastos de investigación y desarrollo. También contempla créditos blandos del Banco Nación y deducciones en los impuestos a las ganancias y al valor agregado. Para los proyectos catalogados como “estratégicos”, el financiamiento estatal podría alcanzar hasta el 60% de esos costos, una definición que quedaría en manos de la autoridad de aplicación con intervención del Comité de Investigación.

Fondo y vehículos mixtos Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación del Fondo Nacional para la Promoción de la Iniciativa Argentina (FONPIA), que funcionaría como un fideicomiso financiero para concentrar y administrar los recursos del programa. Ese fondo se nutriría de partidas presupuestarias, aportes de organismos públicos y privados, donaciones, regalías y otros recursos, además de incorporar parte de los fondos actualmente asignados al Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), con excepciones ligadas a financiamiento internacional y compromisos ya asumidos. El proyecto también habilita fondos de inversión mixtos con capital público y privado, en los que la participación estatal no podría superar el 40% del capital accionario y el Estado conservaría una acción especial con poder de veto sobre decisiones clave.

Antecedentes y trámite En los fundamentos, Yeza sostiene que la propuesta toma como referencia el modelo israelí Yozma, lanzado en la década de 1990 para estimular la creación de empresas tecnológicas mediante fondos de capital de riesgo apoyados por el Estado. Según su planteo, ese esquema contribuyó a convertir a Israel en una potencia de innovación y podría servir como guía para articular políticas públicas de largo plazo orientadas al desarrollo tecnológico y productivo. El legislador también afirma que el país cuenta con capacidad científica y tecnológica que no siempre encuentra financiamiento y desarrollo local, por lo que considera necesario concentrar recursos dispersos, atraer inversiones y establecer mecanismos de transparencia, control y seguimiento. La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda.