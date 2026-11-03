El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) la suspensión de los embargos de ARCA para las pymes hasta mayo de 2027. En la misma exposición, anticipó una propuesta para eliminar el impuesto a los sellos, al que calificó como “nocivo para la industria”, y comunicó cambios en los planes de pago de deudas y nuevas herramientas de financiamiento para el sector productivo.

Alivio financiero La medida sobre los embargos apunta a otorgar margen a las pequeñas y medianas empresas para ordenar sus cuentas y aliviar restricciones de corto plazo. Además, el Gobierno ampliará el plan de pagos de ARCA en 18 cuotas para incorporar deudas vencidas hasta el 31 de octubre, en lugar del límite anterior, que llegaba al 30 de junio. También se habilitará el uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras.

Según detalló Caputo, las pymes podrán aplicar el 100% de sus créditos por IVA de exportación o reintegros, mientras que las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos fondos, con un porcentaje que aumentará de manera gradual. A su vez, anticipó créditos del Banco Nación para la industria automotriz, con una tasa fija cercana al 20% y plazos de tres, cuatro y cinco años. Los anuncios fueron presentados como instrumentos para sostener la actividad y mejorar el acceso al financiamiento.

Impuesto a los sellos Sobre el tributo, el ministro dijo que buscará un acuerdo con las provincias para avanzar en su eliminación mediante un esquema de compensaciones financiado por Nación. Sostuvo que el impuesto representa entre $4 y $5 billones al año y planteó que el Estado nacional pague la mitad de ese monto a las jurisdicciones adheridas al RIGI y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, a cambio de que resignen la otra mitad. “Es un esfuerzo enorme”, afirmó ante los empresarios.

Caputo explicó que la propuesta contempla que Nación compense a las provincias adheridas para que el tributo pueda eliminarse sin quitarles por completo ese ingreso. “Lo que vamos a tratar de hacer con las provincias es, aquellas que estén adheridas al RIGI y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, vamos a ofrecer desde el Estado pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las provincias resignen la otra mitad”, dijo. Y agregó: “Es decir, que se elimine el impuesto. Pero que las provincias tengan al menos un ingreso que lo vamos a estar compensando desde Nación. Es un esfuerzo enorme”.

Programa económico Durante su discurso, el titular del Palacio de Hacienda defendió el rumbo del programa económico y descartó que una devaluación sea la vía para mejorar la competitividad industrial. “El camino para reducir el costo argentino es bajar impuestos, desregular y mejorar la infraestructura”, sostuvo. También afirmó que la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad son condiciones necesarias para recuperar inversión y crecimiento.

En otro tramo, rechazó que la solución a la menor dinámica del financiamiento sea una mayor emisión de pesos y cuestionó la idea de aumentar la liquidez del sistema. “No se trata de tirar plata a la calle”, señaló. Además, explicó que los bancos evalúan la tasa de fondeo y la capacidad de pago antes de otorgar un préstamo, y advirtió que las expectativas sobre el rumbo político también inciden en las decisiones de crédito. Hacia el cierre, convocó a la UIA y a la sociedad a acompañar el proceso económico y cuestionó las comparaciones con 2019, al plantear que el país acumuló más de 14 años de estancamiento del empleo y la actividad.