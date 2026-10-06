El certificado es una herramienta para el sector

Un plenario de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG's de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable sobre un proyecto que permite a las cooperativas acceder al certificado MiPyME. Las comisiones son presididas por Pablo Farías (Provincias Unidas) y Aldo Leiva (Unión por la Patria), respectivamente. La iniciativa apunta a modificar la Ley 24.467 para incorporar a las cooperativas al régimen de pequeñas y medianas empresas.

Al abrir la reunión, Farías señaló: “Pudimos unificar un dictamen sobre certificado MiPyMEs para las cooperativas, a partir de los cuatro proyectos que estaban en vigencia en la comisión”. El dato relevante es que hubo consenso entre cuatro iniciativas en trámite, lo que destrabó un texto común en comisión. En términos prácticos, la modificación busca simplificar el acceso de las cooperativas a una herramienta estatal asociada al encuadre MiPyME.

Alcance del proyecto La diputada cordobesa Carolina Basualdo (PU), autora de uno de los proyectos, sostuvo que “a las cooperativas las tenemos que entender como empresas sociales”, y agregó que “este certificado viene a convalidar el gran trabajo que hacen”. Por su parte, la misionera Yamila Ruiz (AF), autora de otra de las iniciativas, dijo que se trata de “una modificación muy grande”, porque “jerarquiza a las cooperativas” y les permite acceder al certificado MiPyME y a “todos los beneficios financieros, fiscales y administrativos que esto implica”.

Consenso político y sectorial Desde Unión por la Patria, Florencia Carignano valoró que “nos pusimos de acuerdo varios bloques para fortalecer una entidad como es el cooperativismo”. En la misma línea, Verónica Razzini (LLA) celebró el encuentro y afirmó que, en este caso, “la política no es una traba y ayuda a transformar para seguir adelante y hacer crecer a nuestro país”. Durante el plenario también expusieron representantes del sector cooperativo, entre ellos Federico Pablo Ferrero de CONAICE y Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO.

Próximos pasos Ferrero agradeció a los bloques y sostuvo que “eliminar esta traba permite el crecimiento y desarrollo de las cooperativas”. Magnano, por su parte, afirmó que en la Cámara de Diputados “se lograron los consensos para darle a las cooperativas la posibilidad de acceder a algo tan natural y normal”. Con el dictamen emitido, el proyecto queda en condiciones de seguir su trámite legislativo. En paralelo, la Comisión de PyMEs avanzó con proyectos de resolución y declaración, entre ellos uno para declarar de interés la lata de cerveza artesanal “Veterano de Martelli”, otro por el Día Internacional de las PyMEs, fijado para el 25 de junio de 2026, y la 5ta. edición de “Expo PyME fueguina”, realizada el 20 de junio pasado en Río Grande, Tierra del Fuego.