Desde la asunción de Javier Milei en la presidencia, la cantidad de empresas empleadoras en Argentina cayó en 32.290 hasta julio, según el último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El organismo midió además una nueva baja mensual en el séptimo mes del año, con 948 firmas menos que en junio, para un total de 480.067 empresas con trabajadores registrados. El dato adquiere relevancia porque acumula 18 meses consecutivos de reducción en la cantidad de empleadores activos.

Caída interanual y acumulada

De acuerdo con la misma medición, frente a julio de 2025 la pérdida total fue de 15.475 firmas, lo que implica una contracción de 3,1%. Si la comparación se hace contra diciembre de 2025, los cierres de 2026 totalizan 9.682, equivalentes a casi 2% de las 489.749 empresas con las que había cerrado ese año. Al finalizar el mandato de Alberto Fernández, la base registrada era de 512.357 empresas, por lo que la merma acumulada desde entonces representa 6,3%.

Qué mide la estadística

La SRT aclaró en su informe que la baja de empleadores no puede atribuirse mecánicamente a un único motivo. Según el organismo, una menor cantidad de empleadores cubiertos puede responder a cierres efectivos, pero también a reorganizaciones, cambios de CUIT —Clave Única de Identificación Tributaria—, modificaciones en la nómina, rescisión de contratos o cambios en la modalidad de organización laboral. Por ese motivo, la estadística de cobertura no permite asignar una causa específica a cada baja.

Comparación con la pandemia

El informe también comparó el ritmo actual con el período de COVID-19. En febrero de 2020 se contabilizaban 508.187 empresas y en septiembre de 2021, cuando se registró el piso de la serie, el total había bajado a 486.782. En ese lapso desaparecieron 21.405 firmas, menos del 5% del total, una pérdida inferior a la observada en la etapa que la SRT releva desde la actual gestión nacional.

Con los datos disponibles hasta julio, el organismo mantiene abierta una serie que seguirá mostrando la evolución del universo de empleadores registrados en el país. La próxima referencia para medir si la tendencia se sostiene será la publicación de un nuevo corte mensual de la SRT.