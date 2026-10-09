Gregorio Dalbón denunció a funcionarios por maniobras con el oro del Banco Central. La presentación se apoya en un informe de la AGN que atribuye pérdidas por USD 1.023 millones.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curuchet por las operaciones del Gobierno con el oro del Banco Central. La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita.

La presentación se apoya en el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Central correspondientes al ejercicio 2025. Según ese documento, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado resultados negativos por USD 1.023 millones, equivalentes a $1.469.155 millones en moneda de cierre.

Detalle de las pérdidas El escrito atribuye USD 960,2 millones a resultados negativos por opciones financieras y USD 62,8 millones al pago de primas. Dalbón sostuvo en la presentación que “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.

En el mismo planteo, el abogado pidió que la Justicia determine quién decidió las operaciones, quién las autorizó, quién las diseñó, con qué contrapartes se realizaron y cuál fue la justificación económica. También solicitó que se establezca qué riesgos fueron asumidos, qué controles existieron y si de esas decisiones derivó un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.

Próximos pasos Dalbón adelantó que el martes 13 de octubre ampliará la denuncia ante Lijo y Pollicita con nueva documentación. Además, requerirá declaraciones indagatorias y la adopción de medidas urgentes de preservación de prueba, en caso de que la documentación pudiera ser ocultada o destruida.

La AGN informó que el Banco Central perdió USD 1.023 millones en maniobras financieras realizadas con el oro de las reservas. Su presidente, Juan Manuel Olmos, señaló al presentar la auditoría que “Desde que la Auditoría audita los estados contables del Banco Central nunca se registró una pérdida de esta magnitud”, y aclaró que la revisión concluyó con una opinión favorable sobre el procedimiento para realizar la operación, pero no sobre su resultado.