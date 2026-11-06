La jefa del bloque oficialista en el Senado dijo que la iniciativa se debatirá en las próximas semanas. La media sanción podría caer si no avanza antes del cierre del período ordinario.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, anunció este viernes que la ley contra la ludopatía infantil será tratada “en las próximas semanas”. El planteo se produjo en la antesala de la llegada del papa León XIV a la Argentina y en medio del reclamo sostenido de la Iglesia para que el proyecto no pierda estado parlamentario. El anuncio reactivó una discusión que el oficialismo mantuvo sin avances durante casi dos años en la Cámara alta.

“La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites”, escribió Bullrich en sus redes sociales. El mensaje contrasta con la parálisis que atravesó el expediente desde que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, el 27 de noviembre de 2024. En el Senado, el oficialismo no habilitó hasta ahora el tratamiento de fondo.

Plazos legislativos

El margen para avanzar es acotado. La próxima semana la actividad del Congreso será nula por los feriados papales y el Día del Empleado Legislativo, por lo que restarán solo las dos últimas semanas de noviembre antes de que finalice el período ordinario. La media sanción perderá estado parlamentario formalmente el 28 de febrero próximo si el Poder Ejecutivo no la incorpora al temario de sesiones extraordinarias. En ese escenario, el proyecto quedará caído.

Antecedentes en el Senado

Durante 2025, la peronista Lucía Corpacci presidió la comisión de Salud y convocó reuniones informativas con especialistas. Sin embargo, el oficialismo, a cargo de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales, no mostró disposición a reunir un plenario para dictaminar. Según el texto original, sí hubo una convocatoria con invitados el 15 de octubre del año pasado, después de que la catamarqueña pidiera una moción de preferencia en el recinto. Esa misma instancia se repitió en la última sesión del Senado, el 29 de octubre pasado.

Comisiones y reclamos

Actualmente, las comisiones competentes están en manos de La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta en Salud, Nadia Márquez en Legislación General y Gonzalo Guzmán Coraita en Justicia y Asuntos Penales. La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, respondió al anuncio y advirtió que “Patricia ‘en las próximas’ semanas, se deja caer la media sanción de @DiputadosAR”. También sostuvo: “Se necesita valentía, independencia y plena conciencia. Es salud mental vs. recaudación. Elijo lo primero. Lo segundo es destrucción”.

En paralelo, la Conferencia Episcopal Argentina volvió a reclamar, junto con especialistas, que el Senado no deje caer el proyecto. Según el material de origen, ese planteo fue acompañado por comunicados y cartas enviadas a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores durante todo este tiempo. La definición de las próximas semanas será determinante para saber si la iniciativa avanza en extraordinarias o si pierde vigencia en febrero.