El funcionario se mostro preocupado por la informalidad

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, expuso este miércoles ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y respaldó el proyecto de Presupuesto 2027. Según sostuvo, la iniciativa busca “sostener el equilibrio fiscal, la baja inflacionaria, fomentar la generación de empleo y el crecimiento salarial”, al tiempo que expresó: “Nos preocupa la informalidad” y pidió sumarse al monotributo.

Durante su presentación, Cordero afirmó que la redacción del Presupuesto se “ha trabajado muchísimo con una fuerte cantidad de análisis” y que plantea un rumbo “claro y específico de equilibrio fiscal y baja inflacionaria”. En su interpretación, ese esquema constituye “la arquitectura” sobre la que se ordena la actividad en la Argentina. La exposición se inscribió en el debate legislativo del proyecto económico para el próximo ejercicio.

Empleo y salarios El funcionario señaló que la presentación del Presupuesto 2027 apunta a “sostener y mantener este equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria”. Agregó que, al mismo tiempo, busca “preservar y fomentar las diversas actividades, especialmente la generación de empleo y crecimiento salarial en el país”. También sostuvo que el rumbo oficial se apoya en una reducción del peso del Estado, de los impuestos y de las cargas indirectas, junto con una mejora en el ingreso de la actividad privada.

En ese marco, Cordero dijo que la meta es promover una contención social “a partir del ingreso de las personas al mundo del trabajo”. Definió al trabajo como “un elemento sustancial de inserción social” y agregó que esa inserción “da libertad” a las personas. Para reforzar ese planteo, contrapuso su visión con la gestión kirchnerista al afirmar: “Lo importante no es dar un pescado, sino enseñar a pescar”.

Informalidad y asistencia El secretario de Trabajo sostuvo que el Gobierno “busca justamente es que cada persona tenga la dignidad de poder insertarse en el mundo del trabajo con sus propios medios”, y remarcó que eso “genera una contención social”. En ese tramo de su exposición, cuestionó el Plan Potenciar Trabajo porque, según dijo, quienes empezaban a trabajar perdían ese ingreso. También afirmó que ese esquema se había extendido “de generación en generación” y mencionó que ya existía “la cuarta generación de personas que no podían ingresar a este mundo de trabajo”.

La intervención de Cordero dejó planteado el eje que el oficialismo quiere sostener en la discusión presupuestaria: disciplina fiscal, baja de la inflación, expansión del empleo formal y revisión de los mecanismos de asistencia. El debate legislativo continuará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el proyecto deberá atravesar nuevas instancias antes de su eventual tratamiento en el recinto.