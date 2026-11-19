El gobernador encabezó la ceremonia de apertura del foro estratégico que reúne a empresarios e inversores para ampliar mercados y fortalecer la producción provincial, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

Marcelo Orrego encabezó este jueves la ceremonia de apertura del FNS Forum 2026 en el Teatro del Bicentenario. Se trata de un encuentro de perfil empresarial impulsado por el Gobierno Provincial en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, cuyo objetivo principal es generar oportunidades de inversión, articular el trabajo entre el sector público y el privado, potenciar la economía sanjuanina y proyectar el potencial productivo de la provincia hacia nuevos mercados.





En el acto de apertura, Orrego estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. También estuvieron presentes el gobernador de la IV Región de Chile, Cristóbal Juliá de la Vega, junto a consejeros regionales de Coquimbo, embajadores, agregados comerciales, cónsules y vicecónsules, a la par de legisladores nacionales y provinciales autoridades locales, empresarios e invitados especiales.





En su discurso, el gobernador expresó que "tuvimos que tomar decisiones rápidas en momentos difíciles y determinar prioridades. Cuidamos aquello que nos identifica como la Fiesta Nacional del Sol, pero decidimos generar un espacio donde no solo trabajáramos lo cultural, sino que tuviéramos la chance de crear un clima de negocios. Entendemos que debemos trabajar no solo para la coyuntura, sino por las generaciones futuras y diversificando nuestra matriz productiva".





Destacó también que "cualquier empresa que invierta tiene su riesgo y es lógico que busque su rentabilidad, pero para nosotros la verdadera ganancia es que en San Juan se genere empleo directo e indirecto, valor agregado para nuestros proveedores y que nuestros chicos se queden en su casa. San Juan tiene un futuro extraordinario y contamos con motores enormes en minería, agroindustria, energías limpias y turismo".





Además, el mandatario hizo hincapié en que "este espacio que abrimos dio grandes resultados: pasamos de 130 reuniones de negocios en 2024 a superar las 300 en esta edición, y logramos duplicar nuestras exportaciones. Quienes gobernamos resolvemos lo urgente y trabajamos en lo importante, pero todos los días diseñamos el futuro de San Juan".





Un espacio estratégico para conectar a San Juan con el mundo





El FNS Forum 2026 busca consolidarse como una herramienta central para atraer inversiones, abrir nuevos mercados y fortalecer la oferta exportable de la provincia. A lo largo de sus jornadas, el evento organiza distintas actividades pensadas para unir las capacidades del sector público y del privado en beneficio de la economía local.





La primera jornada se concentra en las Rondas de Negocios e Inversiones, donde empresas sanjuaninas se reúnen de manera individual con compradores, inversores, entidades financieras y socios estratégicos para cerrar acuerdos comerciales y concretar financiamiento. De forma paralela, las Mesas Sectoriales reúnen a representantes del sector público y privado en áreas como agroindustria, proveedores mineros, financiamiento y comercio electrónico, para analizar desafíos comunes y mejorar la competitividad de las cadenas de valor provinciales.





La programación incluye también las Charlas Inspiracionales, con la participación de especialistas en economía, tecnología, inteligencia artificial y transformación digital que brindan herramientas de innovación a emprendedores y profesionales. A esto se suma el Summit del FNS Forum, un espacio de análisis sobre diversificación productiva, integración entre sectores y el posicionamiento de San Juan en el comercio internacional. Con esta iniciativa, la provincia refuerza un clima favorable para el crecimiento de sus empresas y la creación de empleo sustentable para los sanjuaninos.