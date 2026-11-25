Los enfrentamientos entre la actual intendente Daniela Rodríguez y Fabián Gramajo muestran un panorama sobre cómo se vive políticamente en Chimbas. Comienzan a aparecer partidos departamentales de quienes dejaron las filas del giogismo. El orreguismo y LLA muestran sus cartas y quieren ir por quienes ostentan el poder en Chimbas. El proyecto de ley electoral condiciona las aspiraciones de algunos dirigentes.

Daniela Rodríguez, actual intendente de Chimbas, manifestó sus intenciones de ir por la reelección, lo que le da un importante apoyo la gestión de cuatro años que lleva frente a la comuna. A pesar de los enfrentamientos que mantuvo con el espacio del ex intendente Fabián Gramajo, la dirigente cuenta con el apoyo de la estructura del PJ y todos los consultados consideran que será la apoyada por la estructura de la calle 25 de Mayo. Esto se fortalece aún más si se producen los cambios con la nueva ley electoral donde no habrá PASO ni colectoras. Siguiendo la lógica ahora cabe preguntarse ¿qué hará Fabián Gramajo, creador del Espacio Chimbas Te Quiero? Un allegado al dirigente chimbero definió lo que se viene al decir que “nosotros somos un proyecto”, por lo que se mantendrán en línea con lo que el líder del proyecto defina. Sin dudas esto dependerá mucho de lo que ocurra en los próximos meses. Con este panorama si Rodríguez va por la reelección, el gramajismo que posición tomará. Sin dudas, hasta podrían ir por fuera en alguna agrupación comunal, si Gramajo no juega en un nivel superior.

A este panorama se le tiene que sumar un histórico conocido como es Andrés Chanampa, que hasta el momento solo cumplió con labores legislativas en el gobierno peronista y ahora está como vocal del IPPEM. Este dirigente gracias al pragmatismo de la dirigencia de su partido, el Bloquismo, se a mantenido en cargos públicos. Su aspiración siempre fue ocupar el sillón de la intendencia de Chimbas. Quienes lo conocen explicaron que, en esta ocasión, en el 2027, jugaría en la carrera electoral, pero si no lo hace Gramajo. De manera socarrona, cuando ven esta actitud, en Chimbas sostienen que “a Daniela se le anima, en cambio no se le anima a Fabián”. El tema es que Gramajo ahora juega para el bando de Producción y Trabajo por lo que de alguna manera tendría que enfrentar a sus “ex compañeritos”, de frente. ¿El pragmatismo les indica que deben seguir estando?

Otra que está dispuesta a dar pelea en Chimbas es Daiana Luna, la ex diputada y ex candidata a intendente del Giogismo. La dirigente recientemente lanzó su agrupación política municipal “Por Vos”. Algunos sostienen que tiene el respaldo del concejal Luciano Cano, - su esposo- que también llegó a su cargo por el giogismo, pero que al poco tiempo abrió rancho aparte e hizo su monobloque personal. Quienes miran esta propuesta los ven como una escisión del justicialismo, los que no se quieren quedar fuera de la repartija del poder.

En tanto que en las filas de Producción y Trabajo suena con más fuerza Ricardo Buteller, empresario y comerciante, que desde las filas del PRO pretende conseguir el sillón que en la actualidad ostenta Daniela Rodríguez. Buteller si bien hace poco que está en la arena política sus seguidores lo ven como una alternativa válida para competir por un distrito que al oficialismo provincial le es adverso. Otro que tiene ganas y que los chimberos lo nombran como una alternativa es el empresario José Ureña, quien brinda servicios entre otros a la empresa de distribución de energía. Con menor peso está el actual concejal Eduardo Nuñez.

Por el lado de LLA, quien suena por el momento es el ex concejal justicialista Raúl Vieyra. Los libertarios lo tienen como una de las figuras que pondría sus propuestas para la conducción departamental. Vale marcar que Vieira es un hombre que en su actividad privada está relacionado con el entretenimiento infantil e incluso algunos los recuerdan por “el tren de la alegría”