La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este viernes con el presidente Javier Milei, en un encuentro que se produjo después de sus diferencias públicas con decisiones del Gobierno. La propia dirigente informó la reunión en su cuenta de X y sostuvo: “Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”.

El encuentro duró más de dos horas y se dio en medio de cuestionamientos de Bullrich al rumbo legislativo y económico del oficialismo. Entre los puntos que había objetado mencionó el tratamiento de la Ley de Tierras, la situación del DNU 70/2023 y decisiones vinculadas con el Presupuesto 2027, en particular los recortes en Discapacidad. También había marcado diferencias con la estrategia impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Antecedentes recientes

El 30 de septiembre, en declaraciones mediáticas, Bullrich calificó como “apresurado” avanzar con el capítulo de tierras de la Ley de Propiedad Privada mientras seguía pendiente una definición judicial sobre el decreto presidencial. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, afirmó entonces la exministra de Seguridad.

Al día siguiente, antes del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, volvió sobre el mismo punto y advirtió que impulsar una ley sobre una materia alcanzada por un decreto vigente podía debilitar la herramienta jurídica del Gobierno. “Estas cosas hay que pensarlas dos veces”, dijo en una entrevista televisiva. En septiembre, además, cuestionó modificaciones vinculadas con discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y sostuvo que no habían sido comunicadas previamente en la mesa política oficialista.

En esa oportunidad, el 18 de septiembre, expresó: “Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta”. Luego agregó: “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”. Como antecedente adicional, en mayo reclamó que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara de inmediato su declaración jurada, al considerar que una demora podía complicar políticamente al Gobierno.

Sin precisiones sobre acuerdos

Más recientemente, el 7 de octubre, la senadora anunció que votaría en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas enviado por el Poder Ejecutivo, debido a su actuación en el caso Chocobar. Después de la reunión con Milei, la referencia de Bullrich a “todo lo que vengo planteando” volvió a poner en primer plano esas diferencias, aunque no hubo precisiones sobre los temas tratados.

La senadora no informó si la conversación dejó acuerdos o compromisos concretos con el Presidente. Tampoco detalló si hubo definiciones sobre los puntos que venía cuestionando en materia legislativa y de gestión, por lo que el contenido del encuentro quedó limitado a la versión difundida por la propia dirigente en sus redes sociales.