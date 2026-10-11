La diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman convocó a movilizarse el próximo jueves 15 “para rechazar todo el nefasto DNU 70/23” y exigió al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en discapacidad. Además, pidió a las centrales obreras que llamen a un paro general. La definición se produjo tras su participación en el 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, realizado en la provincia de Córdoba.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, la legisladora sostuvo que, pese a la posición del presidente Javier Milei contra las políticas de género, continuarán con la organización política y social. Según dijo, “se hicieron fuertes en la lucha”, en referencia a la trayectoria de esos espacios en reclamos por derechos vinculados con género, aborto legal y educación sexual integral. La intervención se dio ante más de 8.000 personas en la Plaza Vélez Sarsfield.

Movilización y agenda universitaria

Junto con la referente local del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Laura Vilches, Bregman remarcó la necesidad de unificar reclamos “contra la derecha”. En ese tramo de su discurso afirmó: “Sepan que nunca más nos van a culpar a las mujeres y la diversidad de sus fracasos, ni nos van a decir que bajemos nuestras banderas”. La convocatoria quedó enlazada con la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo jueves en todo el país. El eje de esa movilización será el rechazo al DNU 70/23 y el reclamo para que el Poder Ejecutivo cumpla con el financiamiento de las universidades y con la emergencia en discapacidad.

Presión sobre las centrales obreras

La diputada también apuntó a la CGT y a la CTA al pedirles que “se dejen de hacer comunicados y llamen al paro”. En su planteo, sostuvo que la movilización masiva es la vía para exponer a quienes no acompañen la protesta y para evitar ausencias en una eventual sesión legislativa. En ese marco, vinculó la discusión con la Ley Bases, una reforma laboral, la Ley de Glaciares y el nuevo régimen penal juvenil, al señalar que esos cambios fueron habilitados por votos de gobernadores y dirigentes que luego se presentan como opositores.

Antecedentes y efectos políticos

El planteo de Bregman se inscribe en una secuencia de acciones opositoras al programa del Gobierno nacional y a sus decretos de necesidad y urgencia. La mención al DNU 70/23 y a la ejecución de normas ya sancionadas por el Congreso ubica el reclamo en el plano institucional, con impacto sobre universidades, discapacidad y el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sindicales. La movilización del jueves 15 y la marcha universitaria aparecen, así, como los próximos hitos de una agenda de protesta que busca sostener presión parlamentaria y callejera sobre la administración de Javier Milei.