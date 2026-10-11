La Municipalidad de la Ciudad iniciará este martes 13 el Plan 50 Cuadras de Repavimentación con trabajos sobre calle Santa Fe, entre avenida Leandro N. Alem y Sarmiento. La intervención implicará cortes parciales y afectará el tránsito en ese sector de Capital, además de modificar recorridos de líneas de Red Tulum.

Según informó el municipio, las tareas previstas para la jornada incluyen limpieza y bacheo en el tramo comprendido entre avenida Leandro N. Alem y Catamarca, y entre Catamarca y Sarmiento. También se realizará el reposicionamiento de tapas de BR y de tormenta, por lo que el tránsito permanecerá interrumpido en los sectores alcanzados por la obra.

Desvíos del transporte

Para sostener la prestación del servicio, las unidades circularán por calle Sarmiento, avenida Córdoba y avenida Alem. Las líneas afectadas son las de los corredores Capital - Rivadavia (103, 122, 123, 125, 160, 161), Rawson – Pocito - Sarmiento (205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 244, 247, 260), Santa Lucía - 9 de Julio – 25 de Mayo – Caucete (300, 301, 302, 303, 304, 305, 322, 345, 364) y Albardón – Angaco – San Martín – Chimbas (400, 402, 406, 407).

La información detallada sobre los desvíos estará disponible en la plataforma oficial de cortes de calles, cortesdecalles.sanjuan.gob.ar. En paralelo, el municipio recomendó a los usuarios consultar los recorridos antes de viajar y a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal apostado en la zona.

La obra se inscribe en el programa de repavimentación anunciado por la comuna para distintos puntos de la ciudad y tendrá impacto inmediato sobre la circulación en uno de los corredores urbanos de mayor uso. El avance de los trabajos y la duración de las restricciones dependerán de la ejecución sobre el tramo intervenido y de las tareas complementarias en calzada y tapas de servicios.