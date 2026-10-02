La Cámara Criminal y Correccional Federal habilitó la revisión ante Casación. La fiscal cuestiona el cierre de la causa por el bono a 100 años.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró admisible este viernes el recurso de casación presentado por la fiscal Eugenia Anzorreguy de Silva contra el sobreseimiento del ministro de Economía Luis Caputo. La causa investiga la supuesta omisión de declarar vínculos con sociedades beneficiadas al momento de emitir un bono a 100 años, durante su gestión en el Ministerio de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Con esa decisión, el expediente quedó habilitado para ser revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

La decisión del tribunal El fallo, al que accedió Noticias Argentinas, indicó: