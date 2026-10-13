La audiencia de formalización de la causa se realizará este miércoles 14 de octubre, a las 14.30, en Tribunales. La investigación busca determinar si hubo delitos contra la administración pública y un perjuicio económico para el Estado provincial.

Se investiga la presunta comisión de delitos por parte de ex funcionarios de San Juan

La causa judicial por el Acueducto Gran Tulum tendrá este miércoles una instancia clave con la audiencia de formalización de la investigación penal contra el exgobernador de San Juan Sergio Uñac y otras diez personas vinculadas con la obra, entre exfuncionarios provinciales, responsables de OSSE y representantes de la empresa adjudicataria.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de San Juan, la Oficina Judicial fijó la audiencia para el 14 de octubre, a partir de las 14.30, en la Sala 9, ubicada en el subsuelo del Edificio de Tribunales. El expediente está caratulado como “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la administración pública” y es investigado por la UFI de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez.

La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en la contratación del Acueducto Gran Tulum, la provisión de materiales, la ejecución de los trabajos y los mecanismos de control de la obra. Uno de los aspectos centrales será establecer si las presuntas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico para las arcas provinciales.

Los once convocados a la audiencia

Además de Sergio Uñac, quien gobernó San Juan entre 2015 y 2023, la Fiscalía notificó a otras diez personas que tuvieron participación en distintas etapas del proyecto o estuvieron vinculadas con la empresa adjudicataria. Todos ellos deberán asistir a la audiencia con sus respectivos asesores letrados.

Entre los convocados se encuentra Julio César Ortiz Andino, quien se desempeñó como ministro de Infraestructura durante las gestiones de Uñac. También fue notificado Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., la firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Horacio Monti.

La nómina incluye a Cristian Felipe Andino, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 y actual diputado nacional; Sergio Fabián Ruiz, quien presidió el organismo entre diciembre de 2015 y febrero de 2019 y actualmente se desempeña como asesor del senador Uñac; y Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actual juez laboral.

Completan la lista Juan Carlos Caparros, presidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019; Guillermo Nicolás Sirerol, titular del organismo entre diciembre de 2019 y octubre de 2023; Juan Antonio Sánchez, funcionario vinculado con la implementación del proyecto; Francisco José Javier Correa, auditor técnico y gerente de Obras de OSSE; y Rolando Vicente Caruso, jefe del Departamento Proyectos del organismo.

Los fueros y las posibles medidas judiciales

La audiencia también estará atravesada por la situación procesal de los convocados y las eventuales medidas que pueda disponer la Justicia. De acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Penal, el juez puede ordenar la detención de una persona imputada luego de la formalización de la investigación, si se cumplen los requisitos legales correspondientes.

En ese contexto, Sergio Uñac, Cristian Andino y Humberto Gonzalo Caballero cuentan con fueros que impedirían concretar una eventual detención mientras se mantengan esas protecciones y no se cumplan los procedimientos legales necesarios.

La formalización permitirá conocer los hechos que la Fiscalía atribuye a cada uno de los involucrados y el encuadre legal de las conductas investigadas. Se trata de una instancia procesal que da inicio formal a la investigación penal respecto de los imputados y no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

El caso Acueducto Gran Tulum concentra la atención judicial sobre una obra de infraestructura hídrica provincial y las decisiones adoptadas durante sus distintas etapas. El avance de la causa buscará determinar las responsabilidades individuales que pudieran surgir de la investigación y si existieron delitos contra la administración pública.