La vecina dijo que la descarga afectó la galería de su casa durante la tormenta del miércoles. También ingresó agua a la vivienda lindera de su suegra.

La tormenta que afectó a San Juan durante la noche del miércoles dejó daños materiales en Albardón, según el testimonio de Yesica Sánchez, vecina de una vivienda ubicada en inmediaciones de calle La Laja y callejón Mereles. La mujer aseguró que un rayo impactó sobre su casa y provocó destrozos en la estructura de la galería. El episodio se produjo en el marco de un temporal que también generó crecientes y anegamientos en la zona. No hubo, en el material difundido, confirmación oficial sobre el origen de los daños.

Daños materiales De acuerdo con lo que relató Sánchez a Albardón Noticias, en la vivienda reside junto a su esposo y sus dos hijas. La descarga eléctrica habría alcanzado la galería del inmueble y ocasionado roturas en esa parte de la construcción. El caso quedó registrado como un testimonio vecinal sobre los efectos del temporal, sin peritaje técnico ni informe oficial citado en la información original. En ese marco, el episodio se suma a otras complicaciones que dejó la lluvia en el departamento.

Ingreso de agua La propia vecina indicó además que la creciente que bajó por el callejón durante la tormenta también afectó el terreno lindero. Según su relato, el agua ingresó a la vivienda de su suegra, ubicada en la propiedad contigua. Ese punto muestra que el impacto del fenómeno no se limitó a un solo inmueble, sino que alcanzó al entorno inmediato de la casa. La situación expone la vulnerabilidad de esa zona ante lluvias intensas y escurrimientos repentinos.

Sin confirmación oficial Hasta el momento, el material difundido no consigna una verificación institucional sobre si el daño fue efectivamente causado por un rayo. Tampoco se informaron intervenciones de organismos provinciales o municipales en el lugar, ni evaluaciones técnicas sobre la estructura afectada. Por eso, el hecho debe leerse como un relato de la damnificada sobre lo ocurrido durante la tormenta. La variable a seguir es si habrá constatación oficial de los daños y asistencia en la zona afectada.