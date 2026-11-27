Un hombre identificado como Aballay fue aprehendido tras intentar sustraer una bicicleta que estaba atada con candado frente a un almacén sobre Avenida Benavidez, en Chimbas. Según se informó, el rodado era una bicicleta todo terreno rodado 29, de color azul oscuro con vivos rojo y blanco. El caso quedó en manos de Flagrancia y fue caratulado como tentativa de robo agravado por estar el vehículo en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, Aballay se hizo presente en el lugar y arrancó con violencia el candado de pieza única de acero que sujetaba la bicicleta. Luego huyó hacia el este por Avenida Benavidez, en un episodio que se desarrolló en la vía pública. La modalidad atribuida al hecho encuadra en una figura agravada por la ubicación del bien sustraído, según la carátula informada.

La víctima, de 45 años, lo persiguió sin perderlo de vista y alertó a los gritos que le había sacado la bicicleta. Esa reacción permitió mantener el seguimiento del sospechoso hasta la zona de la entrada al complejo Las Lajas 1 y el centro comercial de vereda norte. En ese trayecto, el hombre cayó y descartó la bicicleta, momento en el que fue aprehendido.

La intervención policial quedó a cargo de la Comisaría 23°, que actuó en el marco de la causa. La carátula informada fue tentativa de robo agravado por estar el vehículo en la vía pública. No se difundieron otros datos sobre el avance del expediente ni sobre eventuales medidas judiciales posteriores.