Un hombre fue aprehendido en una vivienda del barrio Salvador Norte, en Pocito, luego de que una mujer de 31 años denunciara que su pareja la había agredido en el comedor del inmueble. Según informó la Policía a Telesol Diario, los efectivos constataron lesiones visibles en ambos pómulos, la frente, el cuello y las muñecas de la víctima. El procedimiento quedó en manos del sistema acusatorio tras la decisión de la mujer de radicar la denuncia.

El hecho se inició cuando el operador del 911 comisionó a efectivos del Comando Radioeléctrico Sur hacia la zona ante el alerta por un hombre agresivo. Al llegar, los policías entrevistaron a la mujer, que señaló como responsable a Rodrigo Gabriel Ortega Funes, de 30 años, y advirtió que permanecía dentro de la casa. Con autorización de la víctima para ingresar, los uniformados entraron al inmueble y lo aprehendieron en una de las habitaciones.

Intervención judicial En la escena trabajó el ayudante fiscal Juan Mattar, quien entrevistó al personal actuante y a la víctima. Luego dio intervención a la UFI CAVIG y a la fiscal de turno de Flagrancia, Ruth Cruz. Según la información policial, la funcionaria dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia bajo el legajo 123/26.

La causa fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo, una figura prevista para hechos en los que la violencia se atribuye a una relación de pareja o parentesco, de acuerdo con la calificación inicial informada por la fuerza. En esta etapa, la imputación no equivale a una condena y la situación procesal del detenido deberá definirse en el marco de la investigación y de las audiencias correspondientes.

El dato relevante para la continuidad del caso es la actuación del sistema de flagrancia, que permite una tramitación acelerada cuando el hecho y la aprehensión ocurren en un contexto inmediato. Resta conocer las medidas que adopte la fiscalía y el avance de las actuaciones en la UFI CAVIG, además de la evolución de las lesiones constatadas por los policías.