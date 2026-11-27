La médica de la Unidad Fiscal declaró este viernes y aportó precisiones sobre las lesiones del joven fallecido en la Comisaría 18.ª de Albardón.

Uno de los ejes de la investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara es determinar cómo se produjeron las dos fracturas en la mandíbula inferior que presentaba el joven de 31 años, fallecido el 15 de noviembre cuando estaba detenido en la Comisaría 18.ª de Albardón.

Este viernes declaró la Dra. Vázquez, médica de la Unidad Fiscal, quien aportó precisiones sobre las lesiones observadas en el cuerpo. Su testimonio se incorporó a una causa que sigue orientada a reconstruir la secuencia de hechos previos al deceso y a establecer el origen de esas heridas.

Por el caso hay cinco policías imputados. Cuatro de ellos enfrentan cargos por homicidio agravado, mientras que Emiliano Manuel Cabra García, asistido por el abogado Maximiliano Páez Delgado, está acusado de otros delitos vinculados con el procedimiento.

La causa permanece en etapa de investigación y la Justicia dispuso prisión preventiva para los cinco efectivos, con plazos distintos. Esa medida sigue vigente mientras se producen las medidas probatorias destinadas a definir el grado de participación de cada imputado y la mecánica de las lesiones.

El avance de las pericias y las declaraciones será clave para precisar si las fracturas se produjeron durante el procedimiento policial o en otro momento de la detención. Hasta ahora, la reconstrucción del hecho continúa abierta y depende de la evidencia que se incorpore al expediente.