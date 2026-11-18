El siniestro ocurrió a las 4:15 entre calles 9 y 10. El hombre fue llevado al Hospital Rawson con politraumatismos y pronóstico reservado.

Un sanjuanino resultó con heridas de gravedad tras un siniestro vial ocurrido este miércoles a las 4:15 en la Ruta Nacional 40, entre calles 9 y 10, en sentido sur. La camioneta que conducía volcó luego de impactar contra el muro de concreto que separa los carriles. El conductor viajaba solo y quedó internado con pronóstico reservado.

De acuerdo con la información brindada por personal policial, el hombre fue trasladado alrededor de las 4:30 en código rojo al servicio de urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Allí quedó internado con politraumatismos y en estado delicado. El traslado de urgencia y la derivación al principal centro asistencial provincial reflejan la magnitud de las lesiones sufridas en el episodio.

La camioneta terminó con daños severos. Según lo observado en el lugar, el vehículo quedó prácticamente destruido, con deformaciones importantes en su estructura y los ejes traseros doblados. Además, el muro divisor de concreto se desplazó como consecuencia del choque, lo que da cuenta de la violencia del impacto registrado sobre la traza nacional.

Investigación en curso

Por el momento, las causas del siniestro no fueron establecidas y siguen bajo investigación. Entre las hipótesis mencionadas se analiza si el conductor se habría quedado dormido, si intentó esquivar un animal sobre la calzada o si hubo una falla mecánica o una mala maniobra. Ninguna de esas posibilidades fue confirmada hasta ahora, por lo que la reconstrucción del hecho permanece abierta.

Operativo y tránsito

En el lugar intervino personal de la Comisaría Séptima, que trabajó en el procedimiento y en la remoción del vehículo. Durante el operativo, quienes circulaban hacia el sur debieron desviarse por calle 9 hacia el este o el oeste para retomar la Ruta 40 desde calle 10. Aunque luego se habilitó nuevamente la circulación, quedaron restos de vidrios, plásticos, aceite y combustible sobre la calzada, por lo que se pidió transitar con extrema precaución mientras continuaban las tareas de limpieza.