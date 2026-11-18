El programa San Juan Te Busca difundió sus datos físicos y pidió colaboración para ubicarlo. La búsqueda sigue activa con intervención de la UFI Genérica y la Policía de San Juan.

Las autoridades de San Juan mantienen activa la búsqueda de Julio Oscar Mallea, un hombre de 30 años cuyo paradero se desconoce desde el 14 de noviembre. El pedido de colaboración fue difundido por el programa provincial San Juan Te Busca, que interviene en operativos de localización de personas extraviadas.

De acuerdo con el comunicado oficial, Mallea se trasladaba en una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos, de color negro. Ese dato fue incluido entre los elementos difundidos por las autoridades para facilitar la identificación y el eventual aporte de información sobre su recorrido previo a la desaparición.

El hombre es de nacionalidad argentina, tiene contextura física robusta, mide aproximadamente 1,70 metros y pesa unos 80 kilogramos. Además, presenta tez trigueña, ojos negros y cabello corto, lacio y de color castaño claro.

Características físicas difundidas Entre otros rasgos, las autoridades indicaron que tiene rostro ovalado, nariz recta y boca mediana con labios delgados. También se distribuyó su fotografía para ampliar las posibilidades de reconocimiento en la provincia.

En el operativo intervienen la UFI Genérica y la Policía de San Juan, junto con los organismos provinciales encargados de la búsqueda de personas extraviadas. Desde San Juan Te Busca solicitaron que cualquier persona con información sobre Julio Oscar Mallea se comunique de manera anónima al 911.