Una búsqueda iniciada y resuelta en la misma jornada tuvo desenlace este martes en San Juan. Ricardo Antonio Quevedo, de 39 años, fue localizado, según confirmó el programa provincial San Juan Te Busca.
La comunicación oficial indicó que el hombre había sido encontrado el mismo 17 de noviembre, fecha en la que también se había registrado su desaparición. El dato fue difundido por las autoridades como actualización del estado de la búsqueda. No se informaron circunstancias adicionales sobre el hallazgo.
San Juan Te Busca es el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, y en este caso actuó junto con la UFI Genérica y la Policía de San Juan. La intervención de esas áreas se enmarcó en el dispositivo oficial previsto para este tipo de casos. La confirmación del hallazgo permitió cerrar la difusión pública de la búsqueda.
Las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar ni sobre las condiciones en que fue encontrado Quevedo. Tampoco se informó si permanecía bajo resguardo o si intervino algún otro organismo. Con la localización confirmada, el estado del caso quedó actualizado por la vía oficial.