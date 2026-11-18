La búsqueda de Miguel Antonio Lescano, el hombre de 66 años que había desaparecido el lunes en Ullum, terminó este martes por la tarde con el hallazgo de su cuerpo en el dique, a la altura de Playa Hermosa. El caso pasó a una instancia de investigación para establecer cómo se produjo el fallecimiento.

El hallazgo se produjo después de que una persona alertara sobre la presencia de un cuerpo en el agua. Luego de las primeras verificaciones, las autoridades confirmaron que se trataba del vecino de Villa Santa Rosa, cuyo paradero era desconocido desde hacía aproximadamente un día. La aparición del cuerpo cerró la búsqueda iniciada tras la denuncia de desaparición.

La denuncia había sido radicada por su hermana en la Comisaría 15ª de Ullum. Según esa presentación, Lescano se había retirado de su vivienda el lunes por la tarde y no habían vuelto a tener noticias de él. A partir de esa denuncia, la Policía de San Juan y la UFI Genérica desplegaron un operativo para localizarlo.

Antecedentes y contexto En la búsqueda también se difundieron datos de vestimenta y características físicas para facilitar la identificación. Al momento de ausentarse, llevaba una remera bordó, un pantalón azul y pantuflas. La descripción consignaba además contextura robusta, tez morena, una estatura de aproximadamente 1,60 metros y poco cabello. La preocupación de sus familiares era mayor porque, según se informó, el hombre padecía esquizofrenia y requería especial atención.

Hipótesis inicial Fuentes judiciales señalaron que, en principio, la hipótesis inicial apuntaba a un fallecimiento por ahogamiento. También indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles a simple vista. Esa evaluación preliminar no cierra la investigación, que deberá precisar las causas de la muerte y las circunstancias en que ocurrió el hecho.

De acuerdo con lo informado, las autoridades deberán establecer fehacientemente qué pasó en el dique y en qué momento se produjo el deceso. Hasta tanto avancen las pericias y las actuaciones judiciales, el expediente queda centrado en determinar la secuencia previa a la aparición del cuerpo y la causa médica del fallecimiento.