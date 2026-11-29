Un programa provincial dicta ocho encuentros desde septiembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre. La formación apunta a mejorar la primera intervención policial en distintos departamentos.

En San Juan se registraron tres femicidios durante 2026, y la provincia puso en marcha una capacitación especial para mejorar la primera respuesta policial ante denuncias de violencia intrafamiliar. El programa busca que los efectivos que llegan primero a estos casos actúen con criterios jurídicos, psicológicos y de derivación institucional. La iniciativa cobra relevancia en zonas donde la distancia a los organismos especializados puede demorar la asistencia.

Alcance territorial El programa comenzó en septiembre y contempla ocho encuentros destinados a policías de distintas dependencias y departamentos, entre ellos Valle Fértil y Sarmiento. Según confirmó Diario de Cuyo, los talleres incluyen protocolos de actuación, mecanismos de asistencia disponibles en la provincia y pautas para el primer contacto con la víctima. También se trabaja sobre la derivación a los organismos correspondientes, un punto central para evitar respuestas fragmentadas en situaciones de riesgo.

Trabajo interinstitucional La capacitación es organizada por la Dirección de Género, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, con participación de especialistas de la Policía Federal como expositores. El esquema apunta a unificar criterios de actuación entre las fuerzas y el sistema judicial, en particular en intervenciones urgentes. La formación se desarrolla en paralelo a la demanda de respuestas rápidas en departamentos alejados del Gran San Juan, donde la disponibilidad de recursos especializados es más limitada.

Marco de prevención La iniciativa se enmarca en la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese contexto, la provincia sostiene una agenda de capacitación que pone el foco en la detección temprana y en la orientación inmediata de las víctimas. El objetivo operativo es reducir la brecha entre la denuncia inicial y la intervención de los organismos competentes.

Las clases continuarán hasta el 2 de diciembre y la línea 144 funciona las 24 horas para consultas o denuncias en toda la provincia. Ese canal oficial sigue siendo el principal recurso de orientación ante situaciones de violencia de género.