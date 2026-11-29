El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 28 de noviembre en el barrio El Cóndor. Las imágenes de seguridad habrían registrado a dos hombres.

Dos hombres habrían robado ropa, un tendedero y un suavizante durante la madrugada del sábado 28 de noviembre en el barrio El Cóndor, en Rivadavia. El episodio fue difundido por la página de Facebook Ladiecinueve Rivadavia, que publicó detalles de lo sucedido y las imágenes que habrían captado las cámaras de seguridad de la zona. El caso volvió a exponer la modalidad de robos en viviendas con sustracción de elementos de uso cotidiano, además de prendas y objetos del espacio exterior.





Registro vecinal Según la publicación vecinal, las cámaras de seguridad habrían permitido advertir la participación de dos hombres en el episodio. En ese mismo mensaje señalaron que uno de ellos sería conocido en la zona, aunque no trascendieron identidades ni confirmaciones oficiales sobre esa referencia. La información circuló a partir de ese registro y no se informó, en el material disponible, una versión policial o judicial que la ratifique.

Botín inusual Lo que llamó la atención en la difusión del caso fue el tipo de elementos sustraídos. Además de varias prendas de vestir y el tendedero, los sospechosos habrían tomado un producto destinado al lavado de la ropa. La publicación describió al hecho con la frase «ladrón pero limpio», en alusión al suavizante que también habría integrado el botín.

Estado de la causa Hasta el momento, no trascendió si los damnificados realizaron la denuncia policial correspondiente ni si los presuntos involucrados fueron identificados por las autoridades. Tampoco se informó si hubo intervención judicial o medidas posteriores sobre las imágenes difundidas. En ese contexto, el único dato confirmado en el material original es la circulación del video y la referencia al episodio ocurrido en la madrugada del 28 de noviembre.

Próximo dato a seguir La evolución del caso dependerá de una eventual denuncia y de la verificación oficial de las imágenes difundidas por vecinos de Rivadavia.