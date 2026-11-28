La Policía Ciclista intervino en Capital y derivó el caso a Flagrancia. El acusado quedó vinculado a una causa por robo.

Un hombre de 34 años fue aprehendido en Capital luego de que un grupo de personas lo retuviera por la presunta sustracción de un gato hidráulico del interior de un automóvil. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Policía Ciclista y la causa quedó caratulada como robo, bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por calle Pedro de Valdivia, antes de llegar a Tucumán. En ese momento, los uniformados advirtieron un tumulto sobre la arteria y se acercaron para verificar qué sucedía. Según informaron, al llegar fueron puestos en conocimiento de que un sujeto había sido retenido por vecinos.

De acuerdo con lo informado por los efectivos, el sospechoso habría sustraído un gato hidráulico de un Fiat Uno que estaba estacionado en inmediaciones de calle Fray Mamerto Esquiú y avenida Rioja. El damnificado fue identificado como Gonzalo Orrego, de 21 años. El acusado es Cristian Walter Aguilera, de 34 años, con domicilio en Villa Santa Bárbara, en Concepción.

Intervención policial

Tras la retención, los efectivos de la Policía Ciclista acompañaron al sospechoso hasta el lugar donde se habría producido el hecho. Luego realizaron las consultas correspondientes a través del sistema acusatorio, que fueron recepcionadas por el cabo primero Carlos Atampiz. Más tarde se presentó el doctor Óscar Oropel, quien quedó a cargo de llevar adelante el procedimiento especial de Flagrancia.

En el operativo también intervinieron la cabo Florencia Tello y el agente Braian Ahumada, integrantes de la División Policía Ciclista. Con la calificación legal de robo, el expediente quedó en manos de la UFI Flagrancia, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes.