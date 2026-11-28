El fuego se desató este sábado en la planta municipal de RSU de la zona de la quebrada. Bomberos y personal municipal trabajan para evitar que alcance el galpón de producción.

Un incendio de importantes dimensiones se desató durante la tarde de este sábado en la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Calingasta. El siniestro provocó densas columnas de humo, varios focos de fuego y explosiones en distintos sectores del predio municipal ubicado en la zona de la quebrada.

El hecho ocurrió en las instalaciones donde se almacenan y procesan los residuos provenientes de distintos puntos del departamento. Según informó Radio Manantial, personal de la Municipalidad de Calingasta y bomberos trabajan para controlar las llamas y evitar que el incendio continúe propagándose. Alberto, uno de los responsables de la planta, indicó a la emisora que recibieron el aviso alrededor de las 16 y que, para entonces, el fuego ya había avanzado sobre algunos sectores del establecimiento.









Las llamas alcanzaron espacios destinados al almacenamiento de neumáticos, caucho, plásticos y otros residuos que no pueden ser reciclados. La combustión de esos materiales generó columnas de humo de gran densidad y, durante la cobertura periodística, también se escucharon explosiones. Sobre el origen del incendio, Alberto señaló: «No sabemos, sinceramente, qué es lo que ha pasado».

Protección de la planta Uno de los objetivos del operativo es impedir que el fuego llegue al sector de producción y a las instalaciones donde se almacenan los materiales recuperados. Hasta el momento del reporte, los fardos de papel y cartón y el galpón de trabajo no habían sido afectados por las llamas. «Gracias a Dios, lo que es producción no está afectado, ni la parte del galpón», destacó Alberto.

Para contener el avance del incendio, los trabajadores municipales realizan cortafuegos en distintos puntos del predio. Además, camiones municipales con agua se sumaron al operativo para abastecer a la autobomba de los bomberos. La cantidad de residuos acumulados y las características de los materiales alcanzados por el fuego dificultan las tareas de extinción, y el responsable de la planta estimó que los trabajos podrían extenderse durante varios días.

Denuncia y seguimiento Por el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. En ese marco, el secretario de Obras y Servicios del municipio se trasladó a la Comisaría 16ª para realizar la denuncia correspondiente. Desde la planta, además, señalaron que el servicio de recolección de residuos del departamento no se vería afectado por lo ocurrido. Mientras tanto, bomberos y trabajadores municipales continúan con el operativo para controlar los distintos focos y evitar que el fuego alcance las áreas de producción de la planta.