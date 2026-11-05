Las cámaras de un local registraron el hurto atribuido a Marcela Alejandra Díaz Casívar y su hija menor. Horas después, la mujer se fugó de la Seccional Tercera.

Las cámaras de seguridad de un comercio de indumentaria de Capital registraron el momento en que Marcela Alejandra Díaz Casívar, de 33 años, ingresó junto a su hija de 15 años y se produjo el episodio que derivó en una causa de flagrancia. Las imágenes muestran los movimientos previos al hurto denunciado por el propietario del local. El caso quedó bajo intervención policial y judicial tras la detención de ambas.

El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 13:50, cuando las dos entraron al negocio con aparentes fines de compra. Según el relato incorporado al caso, la adolescente fue descubierta por el dueño cuando intentaba sustraer una prenda de vestir. Al ser interceptada, la menor confesó y dijo que había sido su madre quien la había obligado a cometer el hurto.

Tras esa situación, la adolescente fue derivada al Centro de Admisión y Derivación (CAD) por orden del Juzgado de Menores. En paralelo, Díaz Casívar quedó alojada en los calabozos de la Seccional Tercera bajo una causa de flagrancia, figura procesal que se aplica cuando el hecho es advertido en el momento de su comisión o inmediatamente después.





Fuga e investigación interna

La novedad posterior fue la fuga de la mujer, ocurrida alrededor de las 3 de este jueves, pocas horas después de haber quedado detenida. Ese episodio abrió una investigación interna a cargo de la Subsecretaría de Control de Gestión, que deberá determinar la responsabilidad de la guardia policial y del calabocero. Mientras tanto, continúan los operativos para ubicar a la prófuga.

El registro fílmico del local quedó incorporado como elemento central para reconstruir cómo se originó el caso. La secuencia permite establecer el ingreso de ambas al comercio, el intento de sustracción y el posterior derrotero judicial y policial. A la espera de resultados de la investigación administrativa, la variable inmediata es la localización de Díaz Casívar y la definición de eventuales responsabilidades por la evasión.