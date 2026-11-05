Dos menores le robaron el celular y las llaves a un conductor en el barrio Teresa de Calcuta. Al intervenir la Policía, hubo agresiones con piedras y diez aprehendidos.

Un operativo policial se desplegó en la noche del miércoles en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, tras el asalto a un chofer de Uber que conducía un Toyota Etios. Según el relato policial, dos menores abordaron al conductor y le sustrajeron el teléfono celular y las llaves del vehículo. La víctima logró pedir auxilio a un transeúnte, que dio aviso a las autoridades.

A partir de esa alerta, se activó un dispositivo cerrojo de búsqueda con personal de la Departamental, a bordo de un furgón Iveco al mando del oficial inspector Ramos, con apoyo del Comando Radioeléctrico Sur, la Motorizada II, la Unidad Operativa Pocito Este y la Casilla Rodas. El procedimiento apuntó a ubicar a los sospechosos dentro del complejo habitacional y recuperar los elementos sustraídos. En este tipo de intervenciones, el cerrojo es un despliegue coordinado para cerrar las salidas de un sector y reducir la posibilidad de fuga.

Resistencia al procedimiento Cuando los uniformados ingresaron al lugar, los menores habrían intentado deshacerse de lo robado y arrojaron las llaves del auto debajo de otro rodado, de acuerdo con la información policial. En ese momento, un grupo de vecinos comenzó a arrojar piedras contra los efectivos para entorpecer el procedimiento e impedir las detenciones. La agresión complicó el ingreso de la fuerza de seguridad y elevó la tensión en el barrio.

Saldo judicial Pese a la resistencia, la Policía logró controlar la situación y concretar las aprehensiones. El operativo dejó un total de 10 personas detenidas por entorpecer y atacar a la Policía, mientras que los dos menores señalados por el robo quedaron a disposición de la Justicia de Menores. El caso queda ahora bajo esa órbita, con la intervención correspondiente para definir las medidas procesales sobre los adolescentes involucrados.

El dato central del episodio es que el asalto derivó en una intervención policial ampliada, con múltiples móviles y personal de distintas dependencias. La causa seguirá su curso en el fuero de menores respecto de los dos acusados y en la instancia correspondiente para las personas aprehendidas por la agresión al personal policial.