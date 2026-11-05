La Policía lo sorprendió mientras desmantelaba el techo de una firma de Rawson. La causa quedó en Flagrancia por robo.

Un joven de 20 años fue detenido en Rawson luego de ser sorprendido cuando desprendía chapas del techo de un galpón de la empresa Agrícola Ajo San Juan SRL. El hecho ocurrió en la zona de calle Hipólito Yrigoyen y Recabarren, donde patrullaba el Comando Radioeléctrico Sur.

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, los efectivos observaron a un sujeto vestido con campera gris, gorra y pantalón de jean mientras cargaba estructuras metálicas retiradas del predio. Al advertir la presencia de los patrulleros, el hombre arrojó el material y huyó hacia el oeste por calle Doctor Ortega.

Persecución y aprehensión

La fuga se extendió por unos 100 metros, hasta que los móviles policiales montaron un operativo cerrojo en la intersección de Doctor Ortega y Segundo Sombra. Allí fue interceptado, reducido y esposado por personal policial. La fuerza lo identificó como Thiago Agustín Barrera, oriundo del Barrio Los Plátanos.

Luego de la detención, los uniformados regresaron a la finca junto al encargado del lugar, quien constató daños en la infraestructura y reconoció el material recuperado. Se trataba de una chapa de 6 metros de largo por 1 metro de ancho y otra de 2 metros por 1, ambas arrancadas del techo del galpón donde se acopia ajo. El episodio dejó daños materiales en una instalación productiva y derivó en la intervención de la justicia de Flagrancia.

Intervención judicial

Por directivas del ayudante fiscal Oscar Oropel, de la UFI Flagrancia, se abrió el Legajo N° 36/26 bajo la carátula de robo. Barrera quedó alojado en las celdas de la Comisaría 25ta a la espera del juzgamiento de Flagrancia, instancia en la que se definirá la situación procesal del imputado.