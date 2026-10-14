La consulta registral en el RUPVAA derivó en la intervención de la Justicia y el secuestro del rodado. La causa tramita en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Una verificación física realizada este martes en el Registro Único Provincial de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA) derivó en la detección de una motocicleta con pedido de secuestro vigente. La medida judicial estaba vinculada a una causa tramitada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, según el procedimiento informado.

El caso se inició cuando una persona se presentó en las dependencias del registro para verificar una motocicleta Benelli de 250 cc sin contar con la documentación correspondiente. Ante esa situación, el personal realizó las consultas registrales pertinentes y constató que el rodado registraba una medida judicial vigente. Esa verificación permitió activar el circuito de control previsto para este tipo de hallazgos.

A partir de la constatación, se dio intervención a la autoridad judicial, que dispuso el secuestro de la motocicleta y de sus llaves de encendido. También intervino personal especializado para la inspección física y la confección de las actuaciones correspondientes, con participación de la Brigada de Investigación y bajo directivas de la Justicia. El procedimiento quedó enmarcado en una investigación judicial en curso.

Control registral La verificación de automotores y autopartes es una herramienta utilizada para corroborar la identidad de los rodados y detectar irregularidades mediante controles físicos y consultas en registros oficiales. En este caso, el procedimiento permitió advertir una situación judicial sobre el vehículo antes de completar la tramitación de la verificación. Ese tipo de controles también aporta trazabilidad sobre autopartes y dificulta la circulación de piezas de origen irregular.

Intervención judicial El material difundido no precisa la carátula de la causa ni el estado procesal de la investigación más allá de la actuación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Sí confirma que la autoridad judicial ordenó el secuestro del rodado y que el caso quedó bajo seguimiento de los organismos intervinientes. El dato operativo a seguir es la continuidad de las actuaciones judiciales y administrativas derivadas del hallazgo.