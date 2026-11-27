Lisandro Mariano Arrieta recibió un año y ocho meses de prisión efectiva mediante juicio abreviado. La causa reunió tres ingresos al mismo domicilio entre el 13 y el 23 de noviembre.

Tres robos en una misma vivienda, cometidos en un lapso de diez días, terminaron con la condena a prisión efectiva de Lisandro Mariano Arrieta. El acusado recibió una pena de un año y ocho meses de cárcel tras admitir los hechos en un acuerdo de juicio abreviado.

La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad y permitió reconstruir una secuencia de ingresos al mismo domicilio ocurridos entre el 13 y el 23 de noviembre de 2026. Según el expediente, en ese período se sustrajeron distintos elementos de la vivienda. La causa fue tramitada por la fiscal María Paula Carena, junto a los ayudantes fiscales Pablo Quiroga y Juan Manuel García Castrillón, y el auxiliar Franco Juárez.

El primer hecho ocurrió el 13 de noviembre, cuando se llevó un espejo y una estufa eléctrica roja. Nueve días después, el 22 de noviembre, volvió a ingresar y sustrajo un ventilador turbo negro y dos mochilas, una negra y otra celeste. De acuerdo con la investigación, las mochilas habrían sido utilizadas para trasladar otros objetos faltantes.

Entre los bienes denunciados también figuraron un juego de ollas beige y copas de vidrio de distintos tamaños. La damnificada informó la desaparición de 28 copas. El tercer episodio quedó registrado el 23 de noviembre, cerca de las 17, cuando Arrieta habría regresado a la propiedad y se habría llevado las unidades interna y externa de un equipo de aire acondicionado.

La resolución llegó por la vía del juicio abreviado, un mecanismo que permite cerrar el proceso con acuerdo entre las partes y reconocimiento de responsabilidad. En este caso, la sentencia fue por tres hechos de robo en concurso real, figura que se aplica cuando se juzgan delitos independientes cometidos por una misma persona. La pena impuesta es de cumplimiento efectivo, por lo que el condenado deberá permanecer detenido durante el plazo fijado por el tribunal.

Con la condena ya dictada, el expediente quedó cerrado en esta instancia y la variable a seguir es el cumplimiento de la pena impuesta. El caso deja asentado un antecedente penal por una secuencia de robos reiterados en un mismo domicilio, investigados por el fuero especializado en delitos contra la propiedad.