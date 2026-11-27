El juez Matías Francisco Parrón Murcia homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a David Emilio Tapia a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, lo declaró reincidente y dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

La audiencia se realizó en el marco de la revisión de una medida cautelar, con la intervención del fiscal Nicolás Eduardo Alvo López, de la UFI CAVIG, y la ayudante fiscal Julieta del Valle Lobillo. La defensa estuvo a cargo de la Defensoría Oficial, representada por la Dra. Marisa del Carmen Silvera. Tapia admitió los hechos y la defensa prestó conformidad con el acuerdo presentado.

Según la investigación, el 23 de octubre de 2026, en una vivienda del barrio Huarpes 3, en Pocito, Tapia agredió en dos oportunidades a su expareja. Durante la mañana, la tomó del cuello hasta dejarla sin aire, le dio un golpe de puño en el ojo y la tiró del pelo. Por la noche, la golpeó con una patada en el rostro cuando ella intentaba impedir que se llevara a la hija que tienen en común.

El hijo de la víctima presenció la segunda agresión y llamó al 911. El informe médico constató lesiones en el cuello, el pómulo, la nariz y el labio de la mujer, de acuerdo con la presentación fiscal. Tapia se encontraba detenido desde el 27 de octubre.

En la audiencia, el magistrado homologó el acuerdo y lo condenó como autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, conforme a los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal. La resolución también dispuso la declaración de reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal, y la continuidad de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.