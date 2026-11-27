Ángel Eduardo Correa fue reportado como desaparecido el 27 de noviembre. La Policía difundió sus datos físicos y la vestimenta que llevaba al ser visto por última vez.

Las autoridades de San Juan activaron la búsqueda de Ángel Eduardo Correa, de 76 años, cuyo paradero se desconoce desde el 27 de noviembre. La difusión de sus datos se realizó a través del programa provincial San Juan Te Busca, con el objetivo de facilitar su identificación y sumar información útil para ubicarlo.

Datos para identificarlo

Según la información oficial, Correa es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña y ojos celestes. También presenta rostro redondo, nariz recta, boca mediana, labios delgados, barba y poco cabello de color entrecano. La descripción física forma parte del mecanismo de alerta que utiliza la provincia en casos de personas extraviadas o no localizadas.

Al momento de ser visto por última vez, vestía una remera negra con una franja rosa a la altura del pecho, un pantalón corto verde y alpargatas negras. Ese detalle es uno de los elementos centrales para quienes puedan aportar datos sobre sus movimientos posteriores. La información de vestimenta suele ser relevante en las primeras horas de búsqueda, cuando todavía no hay otras referencias confirmadas.

Intervención judicial y policial

La búsqueda quedó bajo intervención de la UFI Genérica y de la Policía de San Juan. En ese marco, las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier dato que permita avanzar en la localización de Correa. Las comunicaciones pueden hacerse de manera anónima al 911, canal habitual para este tipo de alertas en la provincia.

Por el momento, el dato operativo más relevante es que el hombre continúa sin ser ubicado desde el 27 de noviembre. La continuidad del caso dependerá de la información que ingrese por los canales oficiales y de las tareas de rastreo que mantengan la fuerza policial y la unidad fiscal interviniente.