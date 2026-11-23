La figura estaba en una gruta del barrio Soldado Argentino y había sido bendecida hace 41 años. La comunidad realizó una misa de desagravio y busca reponerla.

Foto: Gentileza:canal13sanjuan.com

Vecinos del barrio Soldado Argentino, en Marquesado, Rivadavia, denunciaron el robo de una imagen de la Virgen del Valle que estaba en una gruta de la zona. El hecho ocurrió durante la noche del último sábado y fue advertido al constatar que la figura no había sido retirada por ningún vecino para limpieza o mantenimiento.

La imagen tenía un valor religioso y comunitario para el barrio porque había sido bendecida por el recordado Padre Polito y permanecía en esa plazoleta desde 1985. Según los vecinos, el espacio es cuidado de manera constante por la comunidad junto con el municipio y suele ser punto de encuentro para la misa anual. La sustracción interrumpió esa dinámica y motivó la confirmación de que se trató de un robo.

Reacción de la comunidad

Tras corroborar la falta de la imagen, fieles y residentes se reunieron en el lugar para celebrar una misa de desagravio. La ceremonia se realizó en la misma gruta donde estaba la figura sustraída, como respuesta comunitaria ante la pérdida. El acto reunió a vecinos y devotos que habitualmente participan de las actividades religiosas del sector.

Reposición y búsqueda

Mientras esperan algún dato que permita recuperar la imagen original, los vecinos comenzaron a organizar recursos para comprar una nueva y restituirla en la gruta. No se informó, en el material disponible, si intervino una autoridad policial o judicial ni si hubo avances sobre los responsables. La referencia temporal más precisa disponible es que el hecho fue advertido tras la noche del último sábado, y desde entonces la comunidad mantiene abierta la búsqueda de información.