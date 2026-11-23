Con antorchas encendidas, fotos y acompañamiento de familiares, amigos y vecinos, este sábado se realizó en Albardón una caminata en memoria de Franco Jara. La movilización partió desde las inmediaciones del Hospital José Giordano y concluyó frente a la Comisaría 18, en un recorrido que sus allegados plantearon como una reconstrucción simbólica del último trayecto del joven.

La convocatoria se desarrolló en un marco de silencio y muestras de apoyo a la familia. Al llegar a la dependencia policial, los participantes realizaron un homenaje en los jardines del edificio. Con autorización del jefe de la comisaría, ingresaron a una pequeña gruta ubicada junto al mástil, donde dejaron una foto de Jara y encendieron una vela frente a la imagen de la Medalla Milagrosa. El gesto concentró el cierre de la actividad y mantuvo visible el reclamo de justicia.

Estado de la causa

El miércoles pasado, la jueza de Garantías Mabel Moya dictó prisión preventiva para los cinco policías imputados por la muerte de Jara y fijó un año para la Investigación Penal Preparatoria, la etapa en la que se reúnen pruebas antes de una eventual acusación formal. Cuatro efectivos —Juan Ignacio Recio, Félix Godoy, Arnaldo Salazar y Juan Eduardo Zamora— recibieron cuatro meses de prisión preventiva, mientras que para Emiliano Cabrá se establecieron tres meses.

En paralelo, Matías Lucero, otro de los policías que había quedado detenido inicialmente, recuperó la libertad, aunque continúa vinculado a la investigación. La resolución judicial dejó definido el marco procesal para los próximos meses, en los que la fiscalía y las defensas seguirán con la producción de prueba dentro del plazo fijado por el tribunal. Ese período será determinante para el avance de la causa y para la situación procesal de los imputados.

Actividad solidaria

La familia también organiza actividades para reunir fondos y afrontar los gastos de la defensa. La primera será este domingo, con una Gran Motoquiada Solidaria por Franco Jara. La convocatoria comenzará a las 17:30 en la plaza del barrio Milagro, sobre calle Lozano. Lo recaudado será destinado a cubrir los honorarios de Leonardo Miranda, abogado que representa a la familia en la causa.