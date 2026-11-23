La Justicia investiga el crimen de Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, ocurrido en La Bebida. Los tres sospechosos siguen prófugos y hubo allanamientos sin resultados.

La Justicia busca a los tres sospechosos del homicidio de Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, quien murió tras recibir un disparo en el cuello durante un enfrentamiento en una vivienda de La Bebida, en Rivadavia, durante la madrugada del domingo.

Los principales señalados son Isaías Jorge Díaz, de 21 años, a quien se atribuye de manera provisoria el disparo mortal, junto con su padre, Jorge Antonio Díaz, y su hermano, Emanuel Sebastián Díaz. Los tres permanecen prófugos y son buscados por la Policía, en el marco de una causa por homicidio bajo investigación judicial.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los sospechosos habrían llegado juntos a la vivienda donde estaba la víctima y, después del ataque, escaparon en un Fiat Palio bordó con manchas blancas. Esa línea de investigación es la que guía las medidas dispuestas para intentar ubicarlos y reconstruir la secuencia del hecho.

Medidas judiciales

La UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral, ordenó distintas medidas para dar con los implicados y esclarecer las circunstancias del homicidio. Personal de la Brigada realizó allanamientos en la vivienda del presunto autor del disparo y en domicilios de familiares directos. Sin embargo, los procedimientos arrojaron resultados negativos y los sospechosos no fueron encontrados.

Cómo ocurrió el ataque

Según la información judicial, Sebastián Gil Carrizo estaba en una vivienda junto a un amigo después de regresar de los festejos por el campeonato de Boca Juniors en la Plaza 25 de Mayo. En ese contexto habrían llegado Isaías Díaz, su padre y su hermano, y se inició una discusión que derivó en una pelea a golpes de puño, primero en la entrada de la casa y luego en el patio.

Durante el enfrentamiento, Isaías Díaz habría sacado un arma de fuego, apuntado contra Gil Carrizo y efectuado un disparo que impactó en su cuello. La víctima vivía en el barrio Bernardino Rivadavia y, según el relato incorporado a la causa, había jugado durante algunos años en las divisiones inferiores de Sportivo Rivadavia. La investigación continúa abierta y, por ahora, el próximo paso es la localización de los tres prófugos.