La denuncia por su desaparición se radicó el 17 de noviembre de 2026. El programa San Juan Te Busca pidió datos sobre su paradero.

El programa provincial San Juan Te Busca pidió colaboración para ubicar a Alma Díaz Silva, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2026. Ese mismo día se radicó la denuncia por su desaparición, según la información oficial difundida.

De acuerdo con la descripción aportada por las autoridades, la joven es argentina, de contextura física pequeña y mide aproximadamente 1,55 metros. Tiene rostro ovalado, piel trigueña, ojos negros, nariz recta, boca y labios medianos, y cabello largo, lacio y negro.

Al momento de ausentarse, vestía una remera azul oscuro, un pantalón del mismo color y ojotas Adidas negras, precisaron las autoridades. Ese dato puede facilitar su identificación en caso de que haya sido vista en la vía pública o en un espacio de circulación cotidiana. La difusión de estas características forma parte del protocolo de búsqueda activa cuando no hay novedades sobre el paradero de una persona menor de edad.

Desde el programa provincial solicitaron que cualquier persona que cuente con información se comunique de manera anónima al 911. Hasta el momento, no se informaron otros datos sobre el avance de la búsqueda ni sobre las circunstancias de la desaparición.