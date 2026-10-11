El hecho ocurrió cerca de Morse, cuando un grupo de vecinos de Bragado viajaba a Junín . No hubo heridos, aunque el vehículo sufrió daños materiales.

Un automóvil en el que viajaba un grupo de vecinos de Bragado hacia Junín fue alcanzado por una rueda desprendida de un camión en la Ruta Provincial 46, en cercanías de Morse. El episodio ocurrió mientras el grupo se dirigía a presenciar el espectáculo de Midachi.

Según el relato difundido, el impacto provocó daños materiales en el vehículo, aunque no hubo personas heridas. La secuencia expone un riesgo frecuente en la circulación rutera: la pérdida de piezas de vehículos pesados, con capacidad de generar siniestros aun cuando no medie una colisión frontal.

El hecho interrumpió un traslado previsto por motivos recreativos y dejó a los ocupantes del auto en una situación de tensión, aunque el saldo final fue sin lesiones. La referencia geográfica ubica el episodio en un corredor vial utilizado para conectar localidades de la región, donde el tránsito de camiones y autos comparte la misma traza.

En este tipo de casos, la magnitud del daño suele depender del punto de impacto y de la velocidad de circulación de los rodados involucrados. En la información disponible no se consignaron intervenciones judiciales ni precisiones sobre la mecánica del desprendimiento.

El dato central que deja el episodio es que el viaje terminó con daños materiales pero sin consecuencias físicas para los ocupantes. La variable a seguir, en ausencia de más precisiones oficiales, es si se determinará la responsabilidad del camión y las condiciones en que se produjo la pérdida de la rueda.