El juez de Flagrancia homologó un juicio abreviado y fijó un año de prisión condicional. Los hechos ocurrieron en Las Flores y hubo intervención policial.

El procedimiento especial de Flagrancia terminó con un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez Martín Enrique Peñafort, con una pena de un año de prisión de ejecución condicional para César José María Mesina Ramos. La resolución se dictó en Jáchal, el 25 de noviembre de 2026, durante una audiencia de presentación por dos hechos de lesiones ocurridos en el departamento Iglesia.

El hecho

Según la investigación, el episodio ocurrió el 22 de noviembre, alrededor de las 20:30, en una vivienda de la localidad de Las Flores. El imputado ingresó al domicilio y, tras manifestar que querían agredirlo, se mostró ofuscado y agresivo. En ese contexto, agredió físicamente a una de las personas presentes y le provocó una lesión en la pierna derecha.

Después golpeó al propietario de la vivienda, quien sufrió una fractura en el antebrazo derecho. Las lesiones fueron constatadas mediante informes médicos. Personal de la Comisaría 22.ª intervino en el lugar y procedió a la detención del agresor.

Resolución judicial

Durante la audiencia, se declaró la competencia del procedimiento especial de Flagrancia y, con conformidad de la defensa, se presentó un acuerdo de juicio abreviado conforme al artículo 433, inciso 4, del Código Procesal Penal. El imputado reconoció su responsabilidad como autor material de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, en concurso real. En consecuencia, el juez homologó el acuerdo y condenó a César José María Mesina Ramos a un año de prisión de ejecución condicional.

La sentencia también dispuso el cumplimiento de las reglas de conducta previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 27 bis del Código Penal, por el término de dos años. En la audiencia intervinieron el fiscal del caso Gastón Mateo Salvio, subrogado por Sohar Alfredo Aballay, y la ayudante fiscal Ana Laura López, por el Ministerio Público Fiscal, junto con el defensor Federico Santori Marinero. El seguimiento de las reglas fijadas por el tribunal quedará vigente durante ese plazo.