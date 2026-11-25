El siniestro ocurrió de madrugada en el Conector Sur y calle Nazca. La causa quedó en la UFI Delitos Especiales y se investiga la responsabilidad del hecho.

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Un motociclista de 26 años perdió la pierna derecha tras chocar contra una camioneta en la madrugada del domingo, en Rawson. El joven fue identificado como Tobías Castro Pereyra y debió ser operado de urgencia.

El choque se produjo minutos después de las 3 de la madrugada en el cruce del Conector Sur y calle Nazca. Según la reconstrucción inicial, una camioneta del Ministerio de Salud, presuntamente afectada a tareas de la Fiesta Nacional del Sol, circulaba de sur a norte cuando impactó contra la moto que conducía Castro Pereyra. De acuerdo con esa hipótesis, el motociclista intentaba incorporarse a la vía desde calle Nazca.

Atención médica Una ambulancia del servicio 107 trasladó al joven hasta un centro asistencial, donde ingresó a las 3:36 con una fractura expuesta en el pie derecho y golpes en distintas partes del cuerpo. Por la gravedad de la lesión, los médicos resolvieron intervenirlo de inmediato.

Castro Pereyra entró al quirófano a las 3:49 del domingo. Allí, el equipo médico debió amputarle la pierna derecha a la altura de la rodilla por la magnitud del daño, según informaron fuentes judiciales. La consecuencia sanitaria del siniestro fue, por lo tanto, una lesión de carácter irreversible que demandó cirugía urgente.

Investigación judicial Personal policial trabajó en el lugar para relevar la escena y reunir pruebas que permitan establecer cómo ocurrió el choque y determinar eventuales responsabilidades. La causa pasó a la UAT y se tramita en la UFI Delitos Especiales. Ese expediente deberá precisar la mecánica del impacto y el rol de cada vehículo en el cruce.