Juan José Rivera fue hallado este miércoles en buen estado de salud. La fiscalía indicó que se había alejado por voluntad propia y cerró el operativo.

Juan José Rivera, de 44 años, fue encontrado durante la mañana de este miércoles en Albardón, después de que se activara el protocolo San Juan Te Busca por su desaparición. El fiscal de la UFI Genérica, Adrián Riveros, confirmó que el hombre se encontraba en buen estado de salud y que regresó voluntariamente con su familia. Con ese hallazgo quedaron sin efecto las tareas de búsqueda que se habían iniciado tras la denuncia de su esposa.

Rivera había salido de su domicilio alrededor de las 8 del martes y, una hora después, fue registrado por una cámara de seguridad de una zona de Albardón. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener contacto con él. Ante la falta de novedades, su esposa realizó la denuncia durante el mediodía y se puso en marcha el operativo, con testimonios y averiguaciones para reconstruir sus movimientos y establecer si había salido de la provincia.

La reconstrucción Según explicó Riveros a la prensa, durante la mañana de este miércoles lograron establecer contacto con el hombre, que también se comunicó con su esposa y con personal de la División de Búsqueda y Rescate de Personas. A partir de esa comunicación, la investigación permitió ubicarlo y confirmar que no había sido víctima de un hecho delictivo. El funcionario sostuvo que Rivera había decidido alejarse por voluntad propia.

La noche en una quebrada El fiscal indicó que el hombre se trasladó en su vehículo particular hasta una quebrada, donde pasó la noche. Ante la consulta sobre si se trató de un extravío o de una ausencia voluntaria, respondió: “No, fue una decisión propia”. También señaló que, antes de encontrarlo, los investigadores habían advertido que faltaban algunas pertenencias de su vivienda, entre ellas sábanas, ropa y bebidas, un dato que se incorporó al análisis del caso.

Antecedentes y cierre Riveros agregó que Rivera habría manifestado tener problemas económicos y que se habría alejado hacia una zona de campo para despejarse. Además, descartó que existiera un conflicto familiar relacionado con la desaparición y confirmó que el hombre se encontraba bien tanto física como mentalmente. Con su aparición y la verificación de que no mediaba un delito, concluyeron las actuaciones y el operativo de búsqueda en Albardón.