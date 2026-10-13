La jueza María Julia Camus espera estudios sobre las heridas del hermano gemelo de Uriel Ríos . La causa sigue como homicidio en riña y podría revisarse la situación del adolescente detenido.

La investigación por la muerte de Uriel Ríos, de 17 años, ocurrida el 21 de septiembre tras una pelea a la salida de una fiesta privada en Médano de Oro, espera una pericia para determinar si en el enfrentamiento se usaron uno o dos cuchillos.

La jueza de Menores María Julia Camus aguarda el resultado de los estudios sobre las heridas que sufrió el hermano gemelo de la víctima. Ese análisis deberá establecer si las lesiones fueron provocadas con el mismo cuchillo que habría intervenido en el ataque mortal o si existió una segunda arma blanca.

La definición es relevante para reconstruir la secuencia de la agresión y precisar las circunstancias en que resultaron heridos los dos hermanos. Con ese dato, la magistrada contará con un elemento más para evaluar el rumbo del expediente y la eventual revisión de la calificación legal. Por ahora, la causa sigue caratulada como homicidio en riña.

Posible cambio de carátula

Entre las alternativas que se analizan figura un eventual paso a homicidio simple, aunque esa modificación dependerá de la valoración judicial de las pruebas reunidas hasta el momento. En paralelo, la jueza podría volver a citar al adolescente de 16 años que permanece detenido por el caso. La eventual nueva declaración indagatoria se resolvería a partir de los elementos incorporados a la investigación.

Videos y situación de otros imputados

La revisión del expediente incluye además dos videos presentados la semana pasada, que muestran distintos momentos del enfrentamiento. Ese material fue complementado con fotografías ampliadas para facilitar el análisis de la secuencia y de la intervención de cada uno de los adolescentes involucrados. La familia de Uriel sostiene que el joven detenido fue el responsable del ataque fatal y reclama un cambio en la carátula.

La causa también registró la liberación de otro de los menores que había sido detenido. Según la información conocida del expediente, la jueza dispuso esa medida tras analizar los videos y las fotografías incorporados a la investigación, al considerar que en esa instancia no había elementos suficientes para atribuirle una responsabilidad directa en la muerte de Uriel ni en las heridas de su hermano. Su situación, de todos modos, podrá volver a ser evaluada si aparecen nuevos elementos. La reconstrucción final seguirá dependiendo del cruce entre imágenes, testimonios y pericias pendientes.